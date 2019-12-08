Петербуржцы стали серебряными призерами в международном турнире по мини-футболу. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге завершился 16-й международный турнир по мини-футболу среди команд учащихся детских центров, детских домов, интернатов и детей-сирот. Турнир прошел в рамках проекта «Мини-футбол в школу» и приурочен ко Всемирному дню футбола.

По итогам состязаний первое место завоевала команда из Армении, серебряными призерами стали хозяева турнира — петербуржская команда, и замкнула тройку лидеров команда из Приморского края.

Организатором турнира традиционно стал спортивный клуб «Виктория-Питер», почетным президентом которого является председатель комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Валерий Калугин. По его мнению, главная цель соревнований — дать детям как можно больше новых позитивных эмоций, которых им так не хватает в детских домах.

Мы совместно с Ассоциацией мини-футбола России за несколько месяцев начинаем готовить этот турнир, и они представляют сведения о командах, мы кого-то знаем. Где-то проходили специальные первенства. С Испанией мы познакомились через испанский социально ответственный бизнес. Они с удовольствием согласились. Президент Валенсии провожал их в дорогу. Мне бы хотелось, чтобы из других стран приезжали команды, потому что турнир сразу становится интереснее, — заявил Калугин.

За все время участие в турнирах приняли более 170 команд и 1800 детей из Петербурга, Симферополя, Архангельской, Кемеровской, Курганской и Ленинградской областей, Северодвинска, Самары, Смоленска, Ростова-на-Дону, Москвы, Рязани; а также из-за рубежа: Южной Осетии, Абхазии, Парагвая, Латвии, Белоруссии, Армении, Украины и других стран.

В этом году в турнире приняли участие 13 коллективов из Петербурга, Ленинградской, Тюменской и Мурманской областей, Владикавказа, Владивостока, Хабаровского края, Евпатории, Республики Марий Эл, а также из Испании, Армении, Латвии и Донецка.