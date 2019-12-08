Кадетский бал «Отчизны верные сыны» прошел в Центральном доме Российской армии. ФАН-ТВ

В Центральном доме Российской армии состоялся кадетский бал «Отчизны верные сыны». Мероприятие традиционное и проходит каждый год перед новогодними праздниками. Парадную лестницу, где застыли военнослужащие роты Почетного караула, украсили сверкающие гирлянды и новогодние елки.



Участниками бала в честь празднования Дня Героев Отечества стали воспитанники кадетских корпусов Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, кадетских школ и училищ, участники юнармейского отряда, воспитанники Тульской области.Екатерина Гогунова — воспитанница Петрозаводского военного училища. К кадетскому балу со своим партнером готовилась три года.

«Мы на протяжении трех лет занимались бальной культурой, учили много различных танцев, занимались этикетом. И сейчас для нас это большая честь — представить наше училище, край и город и показать все на практике», — рассказала Екатерина Гогунова.

На вопрос о самом любимом танце пара ответила однозначно — мазурка.

«Он очень подходит нам по духу. Музыка, движения. Очень бойкий, подходит нам по характерам», — добавила девушка.

Бал — это дань уважения прошлому поколению. Александр Кишинский, Герой России, отметил, что кадеты готовятся к нему несколько лет - изучают различные танцы, этикет и культуру балов.

«Я считаю, что для всех присутствующих он очень значим. Это проявление высокой культуры. А культура на человека влияет только положительно», — отметил Александр Кишинский.

Церемония открытия бала началась с фанфар оркестра. Здесь же прозвучал марш Преображенского полка. Почетные гости отметили высокую значимость для россиян Дня Героев Отечества. Мероприятие открыл хозяин бала.

«Кадетский бал «Отчизны верные сыны» объявляю открытым», — сказал начальник ЦДРА, заслуженный работник культуры Российской Федерации Василий Мазуренко.

Бальная программа в 2019 году получилась насыщенная. Началась она с полонеза. Кадеты и суворовцы отдали дань уважения и памяти Героям Отечества.

Вальс все присутствующие танцевали под живое исполнение артиста концертного ансамбля ЦДРА Александра Зубарева. В танце закружились десятки пар. Завершился бал показательными выступлениями «кадетского блока».