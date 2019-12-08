В Сербии назвали Россию самым близким другом и союзником

Белград, 8 декабря. Россия является самым близким другом и союзником Сербии, который оказывает Белграду поддержку в отстаивании национальных интересов. Об этом заявил министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович.

8 декабря в Белграде состоялся съезд «Сербской народной партии» (СНП), которую возглавляет Попович. В мероприятии также приняли участие представители политических партий из Испании, Италии и других стран Балканского региона. Кроме того, в съезде СНП приняли участие представители «Единой России».

«У Сербии сегодня нет большего друга и союзника в защите ее государственных и национальных интересов, чем Россия», — заявил Попович в ходе выступления на съезде.

Он также добавил, что все члены «Сербской народной партии» будут противостоять русофобской риторике внутри Сербии.

Попович напомнил, что в конце октября на заседании Евразийского межправительственного совета было подписано соглашение о зоне свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией. Он подчеркнул, что благодаря этому соглашению Сербия получила доступ к огромному рынку. Лидер СНП также отметил, что Белград и Москва активно налаживают тесное взаимодействие в сфере развития мирного атома.

ЕАЭС был создан 1 января 2015 года. В настоящее время его членами являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС ранее было подписано Вьетнамом, Ираном, Китаем и Кубой.

Напомним, в начале декабря президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не позволит другим странам вмешиваться в их отношения с Россией, передает телеканал «360».

Кроме того, Россия и Сербия продолжают налаживать сотрудничество на уровне муниципалитетов. Так, в середине ноября власти Коломны и сербского города Восточное Сараево подписали соглашение, закрепляющее намерения двух городов сотрудничать в области культуры, туризма и деловых отношений, передает РИАМО.