Москва, 8 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, назвавший «условия» вывода турецких войск из Сирии, демонстрирует, что Анкара будет и дальше ставить на место курдские бандформирования на территории республики. Об этом заявил участник экспертного совета ОО «Офицеры России», доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Он напомнил, что турецкие военные вошли на территорию Сирию в нарушение международного права, а Россия находится в стране по приглашению официального Дамаска. По словам Перенджиева, в настоящее время «угроза курдских боевиков становится фактором дестабилизации страны и требует противодействия».

Эксперт подчеркнул, что курдские полевые отряды находятся под защитой Соединенных Штатов. Важно бороться с этой грозой, которая с течением времени будет расти. Об этом Перенджиев заявил в беседе с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня».

«Пока мы не видим, чтобы полевые командиры бандформирований шли на уступки Дамаску, Анкаре или Москве — они не готовы сложить оружие и участвовать в восстановлении страны. Наоборот, под прикрытием Запада будут развивать политику террора и вооруженных акций, чтобы укрепить позиции и помешать мирному процессу», — подчеркнул он.

Федеральное агентство новостей опубликовало большое расследование по Сирии. Оно посвящено поддержке террористов в Сирии либеральными СМИ и связи США с боевиками запрещенной в РФ организации ИГИЛ1.

Первая часть расследования посвящена журналисту «Новой газеты» Денису Короткову, которого уличили в сотрудничестве с террористами. Во второй части ФАН представил факты, которые доказывают, что Вашингтон оказывает весомую поддержку террористам на территории ближневосточной республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.