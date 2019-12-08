Кинокритики выбрали худшие фильмы уходящего года

Лос-Анджелес, 8 декабря. Американские кинокритики назвали худшие, на их взгляд, фильмы. Специалисты прокомментировали, почему именно эти кинокартины они считают неудавшимися.

По мнению Питера Дебружа, худшими фильмами уходящего года являются «Дамбо» Тима Бертона, «Стекло» Найта Шьямалана , и «Море соблазна» Стивена Найта с Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй в главных ролях.

«Неуклюжий тропический нуар», — так высказался критик про последний в своем списке фильм.

Картина Yesterday Дэнни Бойла также не произвела на него особо впечатления.

«Безвкусная фантазия с незрелым придурком. Этакая история раздавленной бабочки из рассказа Рэя Бредбери «…И грянул гром» — только наоборот», — сообщает мнение эксперта «360».

У Оуэна Глибермана свой рейтинг провальных картин, в который тот включил, например, «Люди в черном: Интернэшнл» и «Однажды в… Голливуде». Не понравился критику и фильм «Рождество на двоих» с Эмилией Кларк.

«Фильм настолько приторный, что Джордж Майкл, лежа в могиле, заткнул себе уши», — заявил Глиберман.

Ужастик ««Проклятие Аннабель 3» критик считает чересчур клишированным и называет его ужасным в переносном смысле.

Однако кинокритики еще не оценили «Кошек», основанных на известном мюзикле, и фильмы с участием Николаса Кейджа. В минувшем году именитый актер снялся в нескольких фильмах, возможно не все из них удались, и списки худших фильмов еще претерпят изменения.