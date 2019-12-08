Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Порошенко закидали яйцами на уличной акции в Киеве

235
0 Оставить комментарий

Порошенко закидали яйцами на уличной акции в Киеве

Киев, 8 декабря. Экс-президента Украины, лидера партии «Европейский выбор» Петра Порошенко закидали яйцами на митинге, проходящем в Киеве в преддверии саммита в «нормандском формате».

Бывший национальный лидер выступил перед собравшимися на майдане с речью по поводу саммита «нормандской четверки».

После выступлений творческих коллективов и исполнения гимна Украины, Порошенко вновь вышел на сцену, чтобы выкрикнуть: «Слава Украине», однако в этот момент участники митинга начали бросать яйца в своего бывшего президента.

Защитить Порошенко от летящих яиц пытался член его партии и депутат Верховной Рады Ахтем Чийгоз, а экс-президент призвал собравшихся поймать бросавших яйца.

Украинская оппозиция собралась на майдане в воскресенье, 8 декабря, с требованиями к участникам саммита «нормандской четверки», сообщает deita.ru.

Организаторы митинга, в числе которых лидеры украинских партий «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос» Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук, заявили о неприятии мира в Донбассе любой ценой.

Саммит «нормандской четверки» пройдет 9 декабря во Франции. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о принципиальных позициях, так называемых «красных линиях», которых будет придерживаться на переговорах. Они включают в себя установление контроля над границей с РФ, проведение выборов в Донбассе только после вывода всех вооруженных формирований и отсутствие прямого диалога с лидерами ДНР и ЛНР.

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров