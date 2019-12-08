Порошенко закидали яйцами на уличной акции в Киеве

Киев, 8 декабря. Экс-президента Украины, лидера партии «Европейский выбор» Петра Порошенко закидали яйцами на митинге, проходящем в Киеве в преддверии саммита в «нормандском формате».

Бывший национальный лидер выступил перед собравшимися на майдане с речью по поводу саммита «нормандской четверки».

После выступлений творческих коллективов и исполнения гимна Украины, Порошенко вновь вышел на сцену, чтобы выкрикнуть: «Слава Украине», однако в этот момент участники митинга начали бросать яйца в своего бывшего президента.

Защитить Порошенко от летящих яиц пытался член его партии и депутат Верховной Рады Ахтем Чийгоз, а экс-президент призвал собравшихся поймать бросавших яйца.

Украинская оппозиция собралась на майдане в воскресенье, 8 декабря, с требованиями к участникам саммита «нормандской четверки», сообщает deita.ru.

Организаторы митинга, в числе которых лидеры украинских партий «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос» Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук, заявили о неприятии мира в Донбассе любой ценой.

Саммит «нормандской четверки» пройдет 9 декабря во Франции. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о принципиальных позициях, так называемых «красных линиях», которых будет придерживаться на переговорах. Они включают в себя установление контроля над границей с РФ, проведение выборов в Донбассе только после вывода всех вооруженных формирований и отсутствие прямого диалога с лидерами ДНР и ЛНР.