США не смогут догнать Россию в разработке гиперзвукового оружия

Россия настолько превзошла Соединенные Штаты в разработках перспективного гиперзвукового оружия, что министру обороны США Марку Эсперу пришлось признаться на прошедшем в Калифорнии форуме по безопасности в том, что его страна вынуждена вкладывать «каждый свободный доллар», лишь бы приблизиться к успехам российского военного ведомства, возглавляемого Сергеем Шойгу. Нынешнее отставание американского военпрома обусловлено беспечностью и самонадеятельностью, которую власти США продемонстрировали в 90-е, заявил Федеральному агентству новостей капитан 1 ранга и военный эксперт Василий Дандыкин.

«Тогда они думали, что Россия уже более не в состоянии когда-либо представлять военную угрозу, — считает собеседник ФАН. — Американцы говорили, что все наше вооружение устарело, а новые разработки не ведутся — и так оно и было, но они прошляпили момент, когда все стало возвращаться на свои места, и законсервированные в 90-х исследования получили вторую жизнь».

По словам Дандыкина, гиперзвуковое оружие является самым оптимальным в деле противостояния возможным действиям потенциального противника без вовлечения ресурсов страны в масштабную гонку вооружений.

«Это касается комплекса «Кинжал», который стоит на вооружении у истребителей МиГ-31К, и особенно — противокорабельной крылатой ракеты «Циркон», чья скорость в 8 раз превышает скорость звука. Эта цифра говорит о том, что ни одна система противовоздушной обороны не сможет с ней справится, особенно если «Циркон» выйдет в стратосферу — за счет низкой сопротивляемости воздуха она сможет достигать поистине фантастических скоростей», — уверен военный эксперт.

«Циркон» предназначен для поражения надводных и подводных целей, и, учитывая обусловленную его скоростью неуязвимость, это ставит под сомнение доминирование США в Мировом океане — даже вооружение на хваленых американских авианосцах было бы не в состоянии справиться с российской разработкой.

«Конечно, Штаты будут пытаться нас нагнать, это очевидно, — добавил Дандыкин. — Но, как сказал наш президент Владимир Путин, тот, кто имеет преимущество во времени, всегда на шаг впереди — на каждую новую разработку американцев найдется свое противодействие. В этом плане, как говорят на флоте, Россия имеет преимущество «гандикапа»».

По словам военного эксперта, нервный тон заявлений главы Минобороны США служит веским доказательством того, что Россия действительно достигла значительных успехов в создании гиперзвуковых ракет, а не просто попыталась напугать весь мир, заявив об их наличии.

«Это не домыслы, не фантазии, а реальное оружие, которое в ближайшее время будет поступать на вооружение российских кораблей — сказал Дандыкин. — Помимо «Циркона», из «гиперзвуковых» новинок военпрома стоит отметить блок «Авангард» — это уже оружие стратегического назначения, применяемое на огромном расстоянии, а его ракеты в состоянии выходить даже в ближний космос».

Гиперзвуковые ядерные торпеды «Посейдон» — еще одна головная боль для американцев, добавил собеседник ФАН. По его словам, в НАТО их называют «оружием судного дня», ведь «Посейдон» может применяться с кораблей и подводных лодок на гигантское расстояние и наносить огромное радиоактивное заражение территории потенциального противника.

Как видно, обещания российского президента Владимира Путина, озвученные им в послании Федеральному Собранию в 2018 году, постепенно начинают сбываться. Некоторые тогда не поверили в растущую силу русского оружия, но теперь, когда даже самая, казалось бы, совершенная военная держава, как США, признает свое отставание в одном из перспективнейших направлений развития вооружений, сомнений в защищенности российского суверенитета не останется ни у кого.