Синоптики рассказали, когда в Россию придет настоящая зима

Москва, 8 декабря. Морозы вернутся в Москву и центральную часть России к 12 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, теплая погода и осадки будут сохраняться в Москве и Центральной России до 11 декабря, после чего придет холодный атмосферный фронт. До 11 декабря температура воздуха будет плюсовой, однако 12 декабря в Москве может выпасть снег.

«В период со среды до субботы включительно благодаря антициклону будет светить солнце, подсохнет — обойдется без осадков, но за счет продолжительных декабрьских ночей усилится выхолаживание приземного воздуха», — пояснил Тишковец.

Ранее портал Gismeteo опубликовал прогноз, в котором утверждалось, что температура воздуха в новогоднюю ночь в Москве опуститься до 34 градусов мороза. Позднее исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд опроверг прогноз Gismeteo, отметив, что серьезная метеорологическая служба не будет прогнозировать погоду более, чем на пять дней вперед. При этом Вильфанд сравнил прогноз Gismeteo с шаманизмом. Он также добавил, что 2019 год стал самым теплым в истории России. По его словам, за минувшие 11 месяцев средняя температура воздуха в РФ зафиксирована на самых высоких значениях за всю историю наблюдений, передает телеканал «360».