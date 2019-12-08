Украинская оппозиция вывела тысячи сторонников на Майдан. События дня. ФАН-ТВ

Гончарук оценил кредит МВФ и предрек рост экономики
Рост экономики, зарплат и рабочих мест — столь славное для Украины будущее описал премьер-министр страны Алексей Гончарук. Эйфория связана, конечно же, с новым кредитом на $5,5 млрд, который Киев получит от Международного валютного фонда (МВФ) за три года. По мнению Гончарука, эти меры — показатель доверия мировых институтов к Украине, а со всеми рисками и платежами его страна справится. Впрочем, стоит ли говорить, что такие же настроения здесь царили и год назад, когда МВФ одобрил Киеву программу помощи на 14 месяцев и почти на $4 млрд ($3,9 млрд), а украинский Минфин радостно объявил «перемогу». Хотя в итоге из этой суммы фонд передал лишь $1,4 млрд, остальные транши были заморожены. И стоит ли говорить, что одним из условий кредитора тогда стало повышение цен на газ для украинского населения. Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник, с которым удалось пообщаться Федеральному агентству новостей, убежден, что поводов для радости у украинцев нет и сегодня:
«Когда я услышал Гончарука, что этот транш будет прорывным для экономики, то у меня сразу возникает вопрос. А где те деньги, что давали раньше? Эти деньги опять разворуют. Но реальность сегодня такова, что МВФ является правительством Украины. Ни одна страна в мире, которая сотрудничала с МВФ, не вышла из кризиса. Не случайно министр финансов Украины Оксана Маркарова сказала ранее, что они сейчас последний раз и больше после этого в МВФ обращаться не будут», — поделился своим мнением Владимир Олейник, бывший депутат Верховной рады Украины.
Напомним, что новую сделку с МВФ Киев заключил накануне. Как заявил офис президента Владимира Зеленского, причиной стали «экономические достижения» новых властей страны и прогресс на пути внедрения новых реформ. Правда, еще в сентябре эксперты мирового фонда выпустили отчет, согласно которому одна из главных проблем Украины — повальная коррупция. Так что «кредит доверия» может иссякнуть довольно быстро.
На киевском Майдане собрался многотысячный митинг оппозиции
Тем временем на Майдане вновь собирается многотысячная «тусовка». Сегодня ее возглавляют политики, которые еще недавно находились у власти, а сейчас объяснимо перешли в стан оппозиции: бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-спикер Рады Андрей Парубий, а также другие деятели из партий «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос», у которых сейчас меньшинство в парламенте. Акция, собравшая (по оценкам организаторов) до 20 000 человек, призывает лидера страны Владимира Зеленского не идти на компромиссы в ходе «нормандского формата». Он, напомним, состоится в Париже уже завтра с участием России, Франции, Германии и самой Украины. Порошенко и его сторонники вышли с необычным лозунгом: «не пересечь красную линию». Под ней имеется в виду та самая тонкая черта, за которой Зеленский якобы не должен идти на уступки. Даже если они будут необходимы ради мира в Донбассе, где идет гражданская война. А именно это станет одной из ключевых тем грядущего саммита. Вообще, согласовать очередной «нормандский формат» на 9 декабря удалось лишь после того, как Украина, ЛНР и ДНР отвели войска на нескольких участках соприкосновения в Донбассе — в Петровском и Золотом. Но это явно не понравилось оппозиции Зеленского, которая мирный процесс посчитала актом слабости. Как будут развиваться события дальше, станет понятнее уже завтра.
Кабмин Германии рассмотрит дело об убийстве гражданина Грузии
Дело об убийстве гражданина Грузии в Берлине становится все более туманным, а немецкие власти и вовсе нагнетают мрачную атмосферу. Последние события — удар по отношениям Москвы и Берлина, о чем в интервью изданию Bild заявила Аннегрет Крамп-Карренбауэр (министр обороны и вместе с тем глава правящей христианско-демократической партии Германии). По ее словам, материалы дела в ближайшее время рассмотрит немецкое правительство. Напомним, что речь идет об убийстве некоего Зелимхана Хангошвили 23 августа в столице страны. Но наиболее громкий шум по этому делу поднялся в минувшую среду, когда Германия объявила персонами нон грата двух наших дипломатов. По версии Берлина, Москва не оказала содействия в расследовании. Более того, к убийству Хангошвили якобы причастны российские спецслужбы. Крамп-Карренбауэр назвала доказательства серьезными, правда, с ней согласны далеко не все. В частности, посол России в Германии Сергей Нечаев назвал политизированным следствие, которое, между прочим, еще не закончено — пока есть лишь попытки «предвосхитить» его итоги. Такую же оценку дали и в нашем Министерстве иностранных дел, заявив, что высылка дипломатов безосновательна и приведет к ответным мерам. Что касается Хангошвили, СМИ называют его одним из участников второй чеченской войны на стороне боевиков, причем под руководством Шамиля Басаева. Не исключено, что лидеры России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель скандал между странами обсудят завтра все на том же «нормандском саммите».