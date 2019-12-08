Украинская оппозиция вывела тысячи сторонников на Майдан. События дня. ФАН-ТВ

Гончарук оценил кредит МВФ и предрек рост экономики

Рост экономики, зарплат и рабочих мест — столь славное для Украины будущее описал премьер-министр страны Алексей Гончарук. Эйфория связана, конечно же, с новым кредитом на $5,5 млрд, который Киев получит от Международного валютного фонда (МВФ) за три года. По мнению Гончарука, эти меры — показатель доверия мировых институтов к Украине, а со всеми рисками и платежами его страна справится. Впрочем, стоит ли говорить, что такие же настроения здесь царили и год назад, когда МВФ одобрил Киеву программу помощи на 14 месяцев и почти на $4 млрд ($3,9 млрд), а украинский Минфин радостно объявил «перемогу». Хотя в итоге из этой суммы фонд передал лишь $1,4 млрд, остальные транши были заморожены. И стоит ли говорить, что одним из условий кредитора тогда стало повышение цен на газ для украинского населения. Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник, с которым удалось пообщаться Федеральному агентству новостей, убежден, что поводов для радости у украинцев нет и сегодня:

«Когда я услышал Гончарука, что этот транш будет прорывным для экономики, то у меня сразу возникает вопрос. А где те деньги, что давали раньше? Эти деньги опять разворуют. Но реальность сегодня такова, что МВФ является правительством Украины. Ни одна страна в мире, которая сотрудничала с МВФ, не вышла из кризиса. Не случайно министр финансов Украины Оксана Маркарова сказала ранее, что они сейчас последний раз и больше после этого в МВФ обращаться не будут», — поделился своим мнением Владимир Олейник, бывший депутат Верховной рады Украины.

Напомним, что новую сделку с МВФ Киев заключил накануне. Как заявил офис президента Владимира Зеленского, причиной стали «экономические достижения» новых властей страны и прогресс на пути внедрения новых реформ. Правда, еще в сентябре эксперты мирового фонда выпустили отчет, согласно которому одна из главных проблем Украины — повальная коррупция. Так что «кредит доверия» может иссякнуть довольно быстро.