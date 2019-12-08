Донбасс сегодня: ДНР под огнем тяжелых орудий, ВСУ готовятся к отражению атак радикалов

Донбасс, 8 декабря. Юг и центр ДНР обстреляны из тяжелых минометов в канун «нормандской встречи». Командование ОТГ «Север» готовится к провокациям националистов и усиливает подразделения ВСУ для отражения возможных атак. «День ВСУ» прошел не без потерь в украинской армии. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Накануне встречи лидеров стран «нормандской четверки», на которой должны решаться вопросы урегулирования ситуации в Донбассе и реализации Минских соглашений, украинские вооруженные формирования усиливают обстрелы республик, тем самым нарушая мирные договоренности. В Донецкой Народной Республике обстрелы из тяжелых 120-мм минометов зафиксированы на донецком и мариупольском направлениях.

По Горловке и прилегающим поселкам огонь велся из 82-мм минометов и противотанковых гранатометов. Кроме того, по Донецку и окрестностям ВС Украины активно стреляли из боевых машин пехоты (БМП) и автоматических гранатометов, велась также и снайперская стрельба. В Луганской Народной Республике из минометов и гранатометов обстрелян поселок Логвиново. Всего под огнем находились восемь населенных пунктов ДНР и ЛНР.

ПВО ДНР сбила украинский беспилотник

Армия Киева продолжает нарушать Минские соглашения и в части запрета на использование в конфликте беспилотной авиации, которая применяется подразделениями ВСУ как для разведки позиций противника, так и для отслеживания маршрутов перемещения патрулей миссии ОБСЕ. Один из таких беспилотников типа «Мэвик Про» подразделения противовоздушной обороны Народной милиции ДНР сбили вблизи линии соприкосновения.

Кроме того, в районе разведения сил и средств вблизи поселка Богдановка разведка дончан зафиксировала прибытие мобильной группы радиоэлектронной борьбы из 502-го отдельного батальона РЭБ ВСУ. Цель прибытия группы — подавление сигналов и каналов управления беспилотников международной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Защитники» Украины воюют друг с другом

Бытовые ссоры нередко перерастают в украинской армии в драки, но особенно рьяно свою воинственность «защитники» демонстрируют в свой профессиональный праздник — день Вооруженных сил Украины, который отмечают 6 декабря. Разведка дончан сообщает о боестолкновении между двумя подразделениями 92-й механизированной бригады ВСУ в районе Новобахмутовки Донецкой области.

Военнослужащие разведроты 92-й бригады открыли огонь по сослуживцам из подразделения матобеспечения 2-го батальона бригады. Жесткие разборки произошли из-за просьбы тыловиков к разведчикам пополнить запасы воды в бане после ее использования. Разведчики сочли это унижением собственного достоинства и предпочли применить оружие. О жертвах и пострадавших на данный момент информации нет.

Еще один резонансный случай произошел на позициях 28-й мехбригады ВСУ. Одна из противотанковых гранат, выпущенных силовиками по позициям ДНР, случайно попала в украинскую БМП. Техника полностью уничтожена, механик-водитель погиб.

Передовые части ВСУ готовятся к отражению атак радикалов

Еще одно нарушение Минских соглашений зафиксировано защитниками Донбасса в районе участка разведения сил и средств №2 «Золотое». Разведка Народной милиции ЛНР сообщает о размещении в самом Золотом одной БМП и пяти боевых машин — в Попасной. Оба населенных пункта контролируются подразделениями 72-й механизированной бригады ВСУ.

Стоит отметить, что в данном случае техника размещена отнюдь не для «отражения атак сепаратистов», а с целью недопущения провокаций со стороны вооруженных бандформирований националистов, а также для отражения возможных активных действий с их стороны. Соответствующий приказ, по информации пресс-офицера НМ ДНР Ивана Филипоненко, отдал командующий оперативно-тактической группировки «Север» Олег Микац.