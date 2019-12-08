Турция должна возобновить «Источник мира», если об этом попросят сирийцы, считает Джабаров

Москва, 8 декабря. Власти Турции должны будут возобновить операцию «Источник мира» против курдских террористов, если на это будет воля сирийцев, считает российский сенатор Владимир Джабаров.

Политик напомнил, что народ Сирии сам выбирает своего президента, правительство и парламент, поэтому официальные власти САР выражают мнение людей.

«Вот уже с ними Турция должна вести переговоры. Если официальный Дамаск от лица своих граждан попросит войска Анкары покинуть регион, Турции придется подчиниться. Но если сирийцы захотят продолжать борьбу с терроризмом при содействии турецких военных, то активная фаза операции «Источник мира» должна быть возобновлена», — заявил он в комментарии изданию Inforeactor.

Ранее о том, что турецкие военные продолжат бороться с террористами в приграничных районах Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он заверил, что Анкара будет вести борьбу с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ группировки ИГ1 до тех пор, пока уйти их не попросит сам народ САР.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Ее главной целью была борьба с курдскими боевиками и террористами ИГ. 22 октября в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали документ, который утверждает порядок действий сторон в районе турецко-сирийской границы. Этот документ среди прочего устанавливает порядок совместного патрулирования приграничных территорий. Его на регулярной основе осуществляют отряды военной полиции РФ и армии Турции.

В начале декабря Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть масштабного расследования, в котором приводятся доказательства помощи США «Исламскому государству»1 в Сирии. Кроме того, журналисты ФАН выявили сотрудничество корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками ИГ при посредничестве судимого экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

1 Организация запрещена на территории РФ.