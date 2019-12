Пользователи Сети назвали исчезновение водопада Виктория мировым бедствием

Москва, 8 декабря. Обмеление реки Замбази привело к исчезновению одного из самых красивых водопадов в мире. Водопад Виктория, который расположен на границе Замбии и Зимбабве, практически полностью высох.

По мнению экспертов, данная проблема связана с глобальным изменением климата. Президент Замбии Эдгар Лунгу назвал исчезновение водопада последствием глобального потепления, передает «Вечерняя Москва».

Обмеление водопада вызвало беспокойство среди пользователей Сети по всему миру. Так, чиновник из Министерства окружающей среды и лесного хозяйства Индии Парвин Касван отметил, что обмеление водопада Виктория окажет негативное влияние на локальную экосистему, а также лишит местных жителей доходов от туризма.

Victoria falls earlier. Victoria falls now. It is said that one can hear sound of fall as far as 12 KM. Now there is no sound & no water as worst drought of century is here. Quite possible that this is the face of #ClimateChange. What else it could be ?? pic.twitter.com/PoYTWkeJbd