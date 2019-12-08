Пользователи Сети назвали исчезновение водопада Виктория мировым бедствием

Москва, 8 декабря. Обмеление реки Замбази привело к исчезновению одного из самых красивых водопадов в мире. Водопад Виктория, который расположен на границе Замбии и Зимбабве, практически полностью высох.

По мнению экспертов, данная проблема связана с глобальным изменением климата. Президент Замбии Эдгар Лунгу назвал исчезновение водопада последствием глобального потепления, передает «Вечерняя Москва».

Обмеление водопада вызвало беспокойство среди пользователей Сети по всему миру. Так, чиновник из Министерства окружающей среды и лесного хозяйства Индии Парвин Касван отметил, что обмеление водопада Виктория окажет негативное влияние на локальную экосистему, а также лишит местных жителей доходов от туризма.

Victoria falls earlier. Victoria falls now. It is said that one can hear sound of fall as far as 12 KM. Now there is no sound & no water as worst drought of century is here. Quite possible that this is the face of #ClimateChange. What else it could be ?? pic.twitter.com/PoYTWkeJbd — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 8 декабря 2019 г.

Пользователь под ником LoNe WoLf назвал исчезновение водопада мировым бедствием, а также сравнил это событие с голодом и экономическим кризисом.

«Знаменитый водопад Виктория почти высох. Изменение климата действительно сильно ударило по нам. На нас обрушиваются бедность, инфляция, изменение климата, кризис здравоохранения, голод и политический кризис, но элита молчит и наслаждается своими деньгами», — отметил он.

Everything in Zimbabwe is at its highest LOW. The Famous Victoria Falls almost dry. Climate change has really hit us hard. We are being hit by poverty, inflation, climate change, health crisis, hunger, political crisis but the elite are quiet and enjoying in their coffers yooh. pic.twitter.com/1CtmH0Cpm0 — ????LoNe WoLf???? (@KupaTheRealest) 7 декабря 2019 г.

Ведущий консультант Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Геннадий Менжулин назвал обмеление водопада Виктория обычным сезонным явлением, которое объясняется особенностями распределения и режима осадков.

«В мировом масштабе, когда меняется режим осадков не может быть такого, чтобы все и везде стало меньше, я имею в виду осадки. Это повторяющиеся явления, уверяю вас, это следует оценивать, как некие погодные условия, которые так или иначе случаются», — пояснил эксперт.

Он также выразил уверенность, что через некоторое время водопад восстановится, передает «НьюИнформ».