Москва, 8 декабря. Разочарование пришло к беглому олигарху Михаилу Ходорковскому после провала возглавляемой скандальным блогером Алексеем Навальным оппозиции на выборах в Мосгордуму, и он решил искать новые лица, которые могут возглавить «революционное движение», остановив выбор на освобожденном из-под ареста студенте ВШЭ Егоре Жукове.

Ходорковский начал работать над несколькими «политическими проектами», включая Егора Жукова, который ранее в интервью «Дождю» объявил, что хочет стать президентом.

21-летнего Жукова задержали 27 июля в Москве по подозрению в координировании массовых беспорядков, которые были во время несанкционированных митингов. Позже обвинение было переквалифицировано в публичные призывы к экстремизму. Жукова по решению суда признали виновным и приговорили к трем годам условно. Кроме того, студенту ВШЭ запретили администрировать сайты в Сети.

Оппозиция превратила Жукова из дебошира в «героя». Буквально сразу после освобождения он начал раздавать интервью либеральным СМИ, рассказывая о своих амбициях на политическом поприще. Telegram-канал «Многонационал» назвал Жукова прямым конкурентом Навальному, который не справляется с ролью «безальтернативного лидера оппозиции».

«Вполне может получится федеральный политик и конкурент Навальному. Жуков, конечно, не наш кандидат, но конкуренция Навальному — это хорошо. Роль безальтернативного лидера оппозиции он не вывозит», — отмечается в Telegram-канале.

Ходорковский сразу после ареста Жукова написал на своей странице в Facebook, что тот «обречен стать героем». По его заявлению, якобы «режиму не нужны честные и порядочные, готовые бороться за справедливость». Беглый олигарх увидел в молодом блогере новое «революционное» лицо, которое может сменить уже порядком поднадоевшего Навального. Студент ВШЭ может стать марионеткой в руках Ходорковского. Об этом пишет Polit.info.

У беглого олигарха есть еще несколько «политических проектов» — блогер Юрий Дудь и бывший мэр Екатеринбурга с уголовным прошлым Евгений Ройзман. Ходорковский понимает, что «проект Навальный» с треском провалился: единственное, чего добился блогер, — участвовал в громких скандалах и провокациях и на деньги западных спонсоров несколько раз в год летал на отдых за границу.

В этот раз беглый олигарх решил подготовить несколько «борцов с режимом» для разных возрастных аудиторий — Жукова, Дудя и Ройзмана, которые будут действовать по указке западных спонсоров.