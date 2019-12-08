Главные новости 8 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 8 декабря.

Житель Петербурга разместил на Avito объявление о продаже двухрублевой монеты. Житель Петербурга продает двухрублевую монету за миллиард.

Россия заинтересована в том, чтобы украинская «труба» оставалась рабочей альтернативой и немецкому, и турецкому маршрутам. России выгоден любой расклад по газовому транзиту через Украину.

Траур объявлен на Украине в связи с пожаром в одесском колледже экономики, в результате которого погибли восемь человек. Траур объявили на Украине после пожара в колледже в Одессе.

В НИИ онкологии им. Блохина во время лечения скончались два подростка, у которых развились осложнения после трансплантации. Два подростка скончались в центре Блохина.

Корпорация МиГ рассказала, что создает боевые скоростные БПЛА, которые будут работать вместе с истребителями «МиГ-35». Корпорация МиГ рассказала о своей новой боевой разработке.

Обстоятельства смерти 46-летнего чиновника выясняют следователи. Обвиняемый в мошенничестве вице-губернатор Тамбовской области найден мертвым.

Медиаструктуры и сотрудники ФБК Навального активно раскручивают сайт, где числятся преступившие, по версии блогера, закон люди. Либералы составляют «расстрельные списки» подлежащих наказанию за политическую позицию.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал несанкционированные акции оппозиции в Минске. Сенатор Пушков прокомментировал незаконную акцию в Минске.

Доктор Хесус Петейро рассказал, как женщинам уберечь себя от онкологических заболеваний и болезней сердца. Ученый рассказал, как женщинам уберечься от рака и болезней сердца.

Исследование показало, какой алкоголь жители России предпочитают покупать к Новому году. Стало известно, какой алкоголь предпочитают покупать к Новому году в России.