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Экономика

Стало известно, когда РФ и Белоруссия решат вопрос о стоимости газа

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Стало известно, когда РФ и Белоруссия решат вопрос о стоимости газа

Москва, 8 декабря. Цена поставок российского газа в Белоруссию должна быть согласована в течение двух недель. Об этом заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

Семашко сообщил, что по итогам встречи президентов РФ и Белоруссии в Сочи стороны определили подходы к компенсации Белоруссии издержек по налоговому маневру России.

«Вопрос о цене поставок российского газа в Беларусь должен быть согласован в ближайшие две недели», — сообщил белорусский посол. 

Москва и Минск договорились о снятии ограничений на поставку продовольствия из Белоруссии в РФ, добавил дипломат.

Также страны уже согласовали дорожные карты по электроэнергетике и взаимодействию таможенных служб, в процессе согласования карты еще по восьми сферам сотрудничества стран.

Напомним, переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялись 7 декабря в Сочи в канун 20-летия подписания Союзного договора. Основной темой разговора лидеров двух стран была интеграция РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, что стороны сблизили свои позиции по нефти и газу и нашли решения по ряду других аспектов сотрудничества. При этом количество спорных моментов остается минимальным.

Следующая встреча Путина и Лукашенко пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru.

 

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Источник: ТАСС
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