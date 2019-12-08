РФ и Турция действуют в одном окопе в Сирии, чтобы вернуть мир в страну, заявил Баранец



Москва, 8 декабря. Россия и Турция прикладывают все усилия, чтобы поддержать Сирию и вернуть мир на северо-восток этой страны, заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Одним из серьезных и весомых шагов на пути урегулирования сирийского кризиса является совместное российско-турецкое приграничных районов Сирии.

«Здесь и Россия, и Турция фактически находятся в одном окопе. Патрулирование территорий между Сирией и Турцией фактически стало неким водоразделом мира — это положительный процесс», — заявил он в комментарии изданию «НьюИнформ».

Особое внимание Баранец обратил на то, что нельзя смешивать курдский народ и курдские бандформирования, которые стремятся дестабилизировать обстановку в Сирии, сотрудничают с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство»1 и вместе с США воруют нефть САР.

«Сегодня надо быть страшно невежественным человеком, чтобы смешивать всех курдов. Есть курды, которые не хотят войны, которые хотят спокойно жить», — заметил он.

Эксперт признался, что сейчас очень сложно дать однозначный прогноз, как будут развиваться события в САР дальше, но подчеркнул, что Россия намерена и дальше оказывать поддержку Сирийской арабской армии. Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Ее главной целью была борьба с курдскими боевиками и террористами ИГ1.

22 октября в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали документ, который утверждает порядок действий сторон в районе турецко-сирийской границы. Этот документ среди прочего устанавливает порядок совместного патрулирования приграничных территорий. Его на регулярной основе осуществляют отряды военной полиции РФ и армии Турции.

8 декабря глава координационного центра, дивизионный генерал ВС Турции Эрхан Узун вместе с представителями командования группировки войск РФ в Сирии осуществили проезд по участку стратегической трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Исса и Тель-Тамр. Это поездка стала знаковым событием и закрепила установленные меморандумом о взаимопонимании между РФ и Турцией положения.

В начале декабря Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть масштабного расследования, в котором приводятся доказательства помощи США «Исламскому государству». Кроме того, журналисты ФАН выявили сотрудничество корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками ИГ при посредничестве судимого беглого олигарха Михаила Ходорковского.



1 Организация запрещена на территории РФ.