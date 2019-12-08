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Африка

Женщина погибла в результате наводнения в Намибии

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Женщина погибла в результате наводнения в Намибии

В центральной части Намибии прошли сильные ливни — это спровоцировало наводнения, в результате которых погибла одна женщина. Об этом сообщает новостное издание «Синьхуа», ссылаясь на заявление местных властей.

Согласно источникам, 30-летняя женщина возвращалась с работы домой, когда при попытке перейти реку вброд ее и еще нескольких человек смыло сильным потоком воды. В результате происшествия женщина погибла.

Метеорологические службы пророчат Намибии еще неделю сильных ливней со штормовым ветром — только за прошедшие сутки в стране выпало рекордное количество осадков, превышающих месячную норму. Масштаб наводнения в Намибии настолько масштабный, что вода уже смыла несколько домов в центральной части страны.

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