Киев, 8 декабря. Собравшиеся на Майдане сторонники украинской оппозиции потребовали от президента Украины Владимира Зеленского «не допускать компромиссов» на переговорах лидеров «нормандской четверки», отметив, что в противном случае он рискует повторить судьбу экс-главы государства Виктора Януковича.

В ходе митинга на киевском Майдане перед собравшимися выступил украинский телеведущий Виталий Гайдукевич. Он заявил, что украинцы готовы устроить очередной государственный переворот, если их не устроят итоги переговоров лидеров стран «нормандской четверки», которые должны состояться 9 декабря.

«Твой рейс будет не Париж — Киев, а Париж — Ростов-на-Дону, и это будет если не завтра, то чуть позже», — заявил телеведущий.

Участники митинга встретили ликованием слова Гайдукевича, после чего принялись скандировать лозунги с призывами к отставке Зеленского. После этого Гайдукевич заявил, что нынешний президент Украины рискует повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича, который бежал из страны в 2014 году.

«Майдан доказывал неоднократно, что граждане на Украине имеют силу», — добавил телеведущий.

В эти минуты на киевском Майдане проходит митинг, на котором собрались сторонники оппозиционных партий «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос», возглавляемые Петром Порошенко, Юлией Тимошенко и Святославом Вакарчуком. Они требуют от Зеленского «не допускать никаких компромиссов» на переговорах лидеров «нормандской четверки».

Саммит в «нормандском формате» с участием президента РФ Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель, лидера Франции Эмануэля Макрона и украинского президента Владимира Зеленского состоится 9 декабря в Париже. При этом ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов к диалогу и поиску «разумного компромисса» в рамках саммита лидеров стран «нормандской четверки».