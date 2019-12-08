В Намибии будет открыто посольство Танзании

Дипломатическое представительство Танзании в целях укрепления отношений между странами планируется открыть в Намибии. Об этом на втором заседании Объединенного координационного комитета (JCC) в Дар-эс-Саламе заявил министр иностранных дел Танзании Паламагамба Кабуди.

«Во время визита президента Джона Магуфули в Намибию он заявил, что мы откроем посольство в Намибии. До конца этого года наше посольство откроется в Намибии, а посольство Намибии будет открыто у нас», — заявил министр иностранных дел Танзании.

Кабуди в разговоре с журналистами отметил важность давних дружественных связей государств между собой. В свою очередь, министр иностранных дел Намибии Нанди Ндаитва инициировал обеспечить регулярные встречи в рамках заседаний Объединенного координационного комитета и в целом высоко оценил реализацию достигнутых договоренностей между странами.

Во время встречи лидеры стран подписали меморандум о взаимопонимании в различных областях, в том числе в сфере туризма, промышленности, торговли и предоставлению экономических возможностей молодежи.

Впервые встреча Объединенного координационного комитета состоялась в 1999 году.