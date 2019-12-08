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Растет число жертв пожара в одесском колледже

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Растет число жертв пожара в одесском колледже

Одесса, 8 декабря. Число жертв пожаре в одесском колледже достигло десяти. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины. 

Ранее сообщалось, что погибли восемь человек. Но после спасатели при разборе завалов обнаружили еще два трупа.

Как сообщала ранее «Газета.ру», пожар произошел 4 декабря. Возгорание возникло на третьем этаже шестиэтажного исторического здания колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский объявил траур в стране в связи с трагедией.

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