Пушкина обвинила в экстремизме противников закона о профилактике семейно-бытового насилия

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обвинила противников закона о профилактике семейно-бытового насилия в экстремизме. Как сообщила депутат корреспонденту Федерального агентства новостей, адреса электронной почты разработчиков документа несколько раз подвергались информационным атакам.

«У нас зависала почта в Совете Федерации и в Госдуме РФ. Ни один из комитетов не мог работать. С одной и той же платформы, — рассказала парламентарий. — Приходило по 100, 200, 300 писем против законопроекта и против меня, чтобы убрать из Госдумы. Мы вызвали службы, которые занимаются определенными технологиями, попробовали все вместе на этот адрес написать. Я написала против себя такое же письмо. Через три дня оно к нам пришло».

Как избавить страну от семейно-бытового насилия? Скандальную тему с лета обсуждает вся страна. Авторы закона уверены, что смогут решить вопрос профилактикой, введением охранных ордеров и предписания. Общественники обрушились на них с критикой после того, как в Сети появились фрагменты чернового варианта документа.

«Наша колоссальная ошибка в том, что мы занервничали и стали оправдываться. Стали выбрасывать неподготовленные форматы законопроекта, их тиражировали на цитаты. Этого никогда нельзя делать», — призналась депутат.

Инициативу бурно обсуждают в соцсетях. В Интернете набирают популярность коллажи и мемы о том, как новый закон будет разрушать российские семьи. Недавно жители сразу нескольких городов страны вышли на улицы с призывами отказаться от нововведения.

«Мы тогда были наивные. Мы думали, что это наши союзники. Мы подходили и говорили им: «Правоприменительная практика не работает. Консолидируем наши силы, попробуем заставить ее работать». «Нет, — отвечают они, — нам это не интересно, нам нужен законопроект», — обратилась к жителям Москвы координатор CitizenGO в России Александра Машкова.

По данным Санкт-Петербургского государственного университета, пользователи соцсети «ВКонтакте» тиражируют одинаковый контент с фальшивыми историями семейно-бытового насилия и завышенными данными статистики.

«Закрытые аккаунты, а также члены ОО РВС тиражируют одинаковый текст в разных сообществах, в том числе они используют этот прием в публикации контента в комментариях, поскольку многие сообщества не дают возможность пользователям соцсети «ВКонтакте» делать посты на стенах сообществ», — следует из презентации проекта исследования университета, выполненного по заказу Госдумы РФ.

Студенты Омского государственного педагогического университета, говорит Оксана Пушкина, сообщили авторам закона о домашнем насилии, что их заставили выступить против инициативы под предлогом зачетки и оценок.

«Мы с соавторами убеждены: настало время понять, что в стране зреет смута и есть конкретные смутьяны с конкретным финансированием», — считает собеседница ФАН.

Депутат составила список подозрительных организаций и СМИ, которые, по ее мнению, финансируются «одними и теми же структурами, фондами и олигархами».

«Regnum, «Красная весна», «Русская народная линия», «Сорок сороков», «За жизнь», — перечисляет Пушкина. — В статье содержится призыв распространять в соцсетях и мессенджерах баннеры против закона, есть ссылка для скачивания многочисленных баннеров... Адвокаты направили обращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву о том, чтобы проверили эти организации на предмет экстремизма».

В черном списке депутата также значатся Агентство социальной информации, испанский фонд Citizengo, интернет-портал «Такие дела». Фигурируют имена политолога Сергея Михеева, адвоката Анатолия Кучерены. Главными смутьянами соавтор закона считает членов православного движения «Сорок сороков».

«В основном речь идет о них, потому что они самые яркие и безбашенные, — считает парламентарий. — Эти люди, которых я видела и никогда не забуду, все на одно лицо. С бородами, животами, большие, огромные, с громкими голосами, хамским поведением. При этом они звучат: «Мы, православные отцы семерых, восьмерых, девятерых детей». Я никогда не встану рядом с такого рода мужчинами, которые отстаивают эту позицию: баба, стой на кухне, рожай детей и вообще сиди тихо, иначе получишь по башке».

Лидер движения Андрей Кормухин назвал разработчиков нового закона иностранными агентами и обвинил их в работе на Запад. По мнению общественника, бенефициары и лоббисты нововведения — организации Human Rights Watch и Amnesty International.

«Из 35 организаций, подписавших данный закон, которые официально зарегистрированы, а там еще около 30 не зарегистрированы в Минюсте, 24 получали финансирование из-за рубежа. По нашему законодательству они являются иностранными агентами. Вот и смотрите, кому это выгодно», — сказал он корреспонденту ФАН.

Глава православного движения «Сорок сороков» возмутился тем, что авторы нового закона преподносят гендерное равноправие как равенство между мужчиной и женщиной.

«На самом деле это не так. Если вы откроете словарь и посмотрите, что такое пол, это мужчина и женщина. А гендер — это социальный пол, то, в каком поле себя ощущает мужчина или женщина. Сейчас в их так называемом цивилизованном мире, а по мне, в мире, где легализованы все возможные извращения, 58 полов. В уме не укладывалось, что в России такой закон может вообще иметь место, еще и с таким сумасшедшим лоббизмом! Государству нужно решить, с кем оно? С феминистками, гомосексуалистами и иностранными агентами или все-таки с семейными организациями?»

Ситуацию с подобными обвинениями в адрес разработчиков закона Оксана Пушкина назвала «сюрреализмом».

«Совершенно точно зло есть, и его надо лечить, — заявила депутат. — Неаргументированные претензии: иностранные агенты, лесбиянки, которые заходят в семью, ювенальная юстиция, западные ценности — это не работает. Все-таки разумных, прогрессивных людей в России много».

В Госдуме и Совете Федерации РФ планируют опубликовать текст закона до конца года. Интернет-петиция в защиту нововведения собрала без малого 900 тысяч подписей. Противников поддержали больше 30 тысяч человек. В октябре 194 «просемейные» организации подписали открытое письмо к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить принятия новых мер. Недавно законопроект раскритиковали депутат Госдумы РФ Виталий Милонов и Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви.

Напомним, проект закона о семейно-бытовом насилии был внесен в Госдуму в 2016 году, но не прошел и первое чтение. В этом году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила реанимировать инициативу и разработать документ к 1 декабря.