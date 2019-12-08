В Нигерии утвердили бюджет на будущий год

Сенат Нигерии утвердил бюджет на 2020 год — страна достигла самых высоких показателей, утвердив в общей сложности 35 миллиардов долларов на расходы.

Предполагается дефицит в 1,52% от предполагаемого ВВП Нигерии, — около 6 миллиардов долларов, — для финансирования за счет внешних и внутренних заимствований, сообщает Reuters. В плане на грядущий год числятся и предполагаемые показатели по добыче сырой нефти — в 2020 году Намибия планирует добывать 2,18 миллионов баррелей в день по цене на нефть 57 долларов за баррель. По сравнению с планом доходов, предоставленным сенату президентом Нигерии Мухаммаду Бухари в октябре, бюджет несколько увеличен.

Ранее в среду международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингу Нигерии со стабильного на негативный. Издание Allafrica сослалось на повышенный риск для государственных доходов в качестве причины понижения прогноза — нигерийская экономика якобы остается уязвимой по отношению к изменениям цен на нефть.