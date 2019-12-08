Губернатор Псковской области предложил эстонцам российское гражданство

Псков, 8 декабря. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил эстонцам получить российское гражданство и переселиться в Печорский район. Так региональный начальник отреагировал на территориальные претензии со стороны Эстонии.

Во время Второго Псковского медиафорума Ведерников заявил, что оспариваемые Эстонией города Изборск и Печоры исторически принадлежат России.

«Это исконно русские территории», — подчеркнул губернатор.

Ведерников отметил, что, по всей видимости, эстонские политики плохо знают историю и предложил провести для них экскурсию, в том числе «даже на Чудском озере».

Ранее Газета.ру сообщала, что спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть отнятые территории.

Эстонские политики регулярно поднимают вопрос о возвращении территорий нынешнего Печорского района Псковской области и окрестностей Ивангорода, ссылаясь на положения Тартусского мирного договора 1920 года между РСФСР и Эстонией.

Российская сторона настаивает на несостоятельности эстонских требований, поскольку действие Тартусского договора прекратилось еще 6 августа 1940 года, когда Эстония вошла в состав СССР.

Второй Псковский медиафорум прошел 6 декабря, в нем принял участие гендиректор ФАН Евгений Зубарев, который рассказал о вызовах, с которыми сталкивается Россия в информационном пространстве.