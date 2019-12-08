Выборы президента состоялись в Намибии и Гвинее-Бисау

Действующий президент Намибии Хейдж Гейнгоб был переизбран на второй срок, набрав 56,3% голосов. Об этом заявили в избиркоме страны.

Как сообщает brookings, этот президентский срок будет для действующего президента последним по закону. Вопреки критике, независимые наблюдатели на выборах отметили, что избирательная процедура прошла демократично и справедливо — никаких нарушений не было зафиксировано.

Однако, несмотря на победу на выборах, присутствие его правящей партии в парламенте будет снижено — вместо 77 чиновников в парламенте будут заседать 63 дипломата.

В ходе избирательной кампании Гейнгоб столкнулся с рядом препятствий, среди которых – экономика Намибии, пережившая трехлетнюю рецессию; засуха, негативно повлиявшая на уровень жизни населения страны и опубличивание скандала о взяточничестве в правительстве. Министр рыбного хозяйства и морских ресурсов Бернхард Исав и министр юстиции Саки Шанхала обвиняются в получении взяток от исландской рыболовной компании и предоставлении ей преференциального доступ к рыболовным угодьям Намибии.

Отметим, что на этой неделе выборы президента прошли и в Гвинее-Бисау. Так как ни один кандидат не набрал более 50% положенных по закону голосов, на 29 декабря запланированы повторные выборы. Действующий президент Хосе Марио Ваз, набравший 12% голосов избирателей, от участия в повторной предвыборной гонке отказался. «Финалистами» стали бывшие премьер-министры Домингос Симоес Перейра и Умаро Сиссоко Эмбало.