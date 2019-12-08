Эксперты рассказали, что Украина должна сделать для получения военной помощи от США

Соединенные Штаты, вероятно, снова выделят финансовую помощь Украине, однако ей это обойдется недешево. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказали политолог Максим Жаров и кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Американская помощь

Глава Пентагона Марк Эспер назвал основное условие предоставления военной помощи Украине. По его словам, деньги будут выделяться, если страна продолжит борьбу с коррупцией.

«В прошлый раз министерство поддержало это. Полагаю, что мы поддержим это (предоставление помощи Киеву. — Прим. ФАН) и в следующий раз. Но мы всегда должны проверять, как расходуется эта помощь, а также ведется ли борьба с коррупцией», — заявил министр, выступая в Калифорнии.

Он напомнил, что Белый дом собирается выделить Украине 250 миллионов долларов США на помощь в области безопасности.

«Украинский сюжет»

Как заметил Максим Жаров, Украина получает от США военную помощь постоянно начиная с 2014 года. Нынешние требования американцев к Киеву связаны с «украинским сюжетом» в деле об импичменте президента США Дональда Трампа.

«Администрация Трампа требует от Киева предоставления полной информации по бизнес-контактам и деловым сделкам Джозефа Байдена на Украине. Именно это имеет в виду глава Пентагона, когда говорит о «борьбе с коррупцией». Киев будет вынужден подчиниться требованиям Вашингтона и уже сотрудничает по «делу Байдена». Об этом свидетельствуют последние высказывания адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который, кстати, сейчас является куратором «украинского проекта» в администрации президента», — пояснил Максим Жаров.

Что касается импичмента Трампа, то, по мнению политолога, он технически невозможен из-за большинства республиканцев в Сенате Конгресса США. Сама процедура продлится до середины следующего года, когда в Америке начнется официальная часть президентской предвыборной кампании.

Антон Бредихин выразил мнение, что Вашингтон хочет сохранить Украину в качестве своей колонии. Ведь ставя условием борьбу с коррупцией, американские политики прекрасно понимают, что ни с кем бороться на Украине не будут.

«В этом не заинтересована и сама американская политическая система, тесно интегрированная в том числе и в украинские коррупционные схемы. Деньги будут, но как распорядится ими [президент Украины Владимир] Зеленский — это уже другой вопрос. Может, свою долю компенсации получит украинский олигарх Игорь Коломойский?» — заключил эксперт.

Ранее Соединенные Штаты приняли решение приостановить военную помощь Киеву в день, когда между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор. Политические противники главы Белого дома заявили, что во время переговоров с Зеленским Трамп якобы пытался убедить собеседника начать расследование деятельности сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. В обмен на это президент США якобы предложил оказание финансовой и военной помощи Украине. В связи с этим в США началась процедура импичмента Дональда Трампа.