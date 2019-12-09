Дамаск, 9 декабря. В сирийской провинции Алеппо началось строительство 10 жилых блоков в районе Ханано. Эти блоки предназначены для размещения внутренние перемещенных лиц, чьи дома были повреждены или разрушены в ходе военных действий. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Каждым жилым блоком, включающим в себя 24 квартиры, занимаются компании из области развития недвижимости в сотрудничестве с правительством сирийского Алеппо и рядом частных организаций.

Пять государственных компаний, связанных с сирийским правительством, вносят свой вклад в реализацию данного проекта, при условии, что все работы будут завершены в течение 200 дней.

Стоимость строительства составляет 220 миллионов фунтов, площадь жилых блоков составляет 300 квадратных метров, а площадь каждой квартиры — 75 квадратных метров.

Стоит отметить, что в данный момент в сирийском Алеппо полным ходом идет восстановление разрушенной инфраструктуры — специально обученные ремонтные бригады занимаются разрушенными муниципальными объектами, школами, детскими садами, больницами. Восстанавливаются электрические сети, водопровод, канализация.

Напомним, что Алеппо был освобожден сирийской армией в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии начался восемь лет назад — в 2011 году. В конце 2017 года стало известно, что «Исламское государство»1 (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России) окончательно побеждено. В настоящий момент сирийские власти делают все возможное, чтобы вернуть страну в довоенное состояние.

Как ранее сообщалось, корреспонденты Федерального агентства новостей получили доказательства того, что Вашингтон спонсирует и поддерживает запрещенное в России «Исламское государство». Кроме того, источникам ФАН удалось выяснить, что либеральные журналисты работают на террористов ИГ1. У нас есть доказательства того, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничали с террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.