Миллер считает «Силу Сибири» стержнем развития газотранспортной системы Восточной России

Южно-Сахалинск, 8 декабря. Газопровод «Сила Сибири», который транспортирует газ в Китай, должен стать стержнем для развития газотранспортной системы Восточной Сибири и Дальнего Востока. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» Миллер рассказал, что газопровод спроектирован так, чтобы его маршрут проходил через большее количество населенных пунктов.

«В первую очередь, «Сила Сибири» — это стержень всей газотранспортной системы и ее развития в районе Восточной Сибири, Дальнего Востока», — отметил глава «Газпрома».

Ранее, 2 декабря, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили в эксплуатацию «Силу Сибири» в режиме телемоста.

По газопроводу газ с месторождений в Восточной Сибири транспортируется как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Как уточнил российский лидер, взаимодействие России и Китая в сфере энергетики с запуском «Силы Сибири» выходит на новый уровень. Согласно контракту между «Газпромом» и китайской CNPC, ежегодно по газопроводу в Китай будет поставляться 38 миллиардов кубометров голубого топлива.

Маршрут газопровода проходит по трем российским регионам: Якутии, Иркутской и Амурской областям. Как сообщала Газета.ру, Си Цзиньпин особо отметил, что «Сила Сибири» должна усиливать социально-экономическое развитие тех регионов, через которые она проходит.