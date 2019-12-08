Жириновский поспорил с Кравчуком на тему ответственности за развал СССР

Москва, 8 декабря. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком на тему ответственности за развал СССР.

Ранее Жириновский назвал подписание Беловежского соглашения «самым страшным преступлением в истории России», а также отметил, что Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич не имели права распускать СССР, передает «Царьград».

Позднее в комментарии Федеральному агентству новостей Кравчук раскритиковал Жириновского, отметив, что он не может назвать лидера ЛДПР серьезным политиком.

«27 миллионов человек проголосовало за независимость… Что, Жириновский может пойти против них», — сказал Кравчук в комментарии ФАН.

Он также добавил, что Жириновский «сотрясает воздух с напором», однако это не делает его высказывания более убедительными.

«Его философия очевидна, и, в соответствии с услышанным мной, серьезным политиком я Жириновского назвать не могу», — добавил Кравчук.

Позднее Жириновский ответил первому президенту Украины, заявив, что Кравчук и его коллеги обманули украинцев, так как состоявшийся 17 марта 1991 года всесоюзный референдум был посвящен сохранению СССР.

«Леонид Кравчук говорит, что «беловежье» было законным, потому «27 миллионов украинцев проголосовали за это на референдуме». Это смешно. Вы же их обманули, референдум был всесоюзным и был посвящен сохранению СССР. И люди голосовали за это. А вы им втихую подсунули другую формулировку, где речь о независимости», — написал Жириновский в Telegram.

Напомним, распаду СССР предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря 1991 года руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.