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Шествие против интеграции с РФ направилось к российскому посольству в Минске

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Шествие против интеграции с РФ направилось к российскому посольству в Минске

Минск, 8 декабря. Шествие против углубления интеграции с Россией проходит в Минске, белорусская оппозиция движется к зданию посольства РФ.

Несанкционированные акции проходят уже второй день, оппозиция протестует против подписания дорожных карт с Россией, высказывая недовольство углублением интеграции с РФ, передает корреспондент РИА Новости.

По мнению протестующих, подписание дорожных карт может привести к утрате независимости Белоруссии. Первая акция прошла в субботу.

Сегодня участники несанкционированного протеста собрались на Октябрьской площади, после чего отправились к зданию российского посольства, чтобы передать резолюцию митинга. В документе, как указывают организаторы акции, отмечены все требования. Среди главных пунктов значатся отказ от признания документов, которые могут быть подписаны Белоруссией и Россией, и призыв признать нелегитимными будущие соглашения двух стран со стороны международного сообщества, отмечает корреспондент агентства.

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Источник: РИА Новости
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