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Губернатор Псковской области объявил 31 декабря выходным днем

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Губернатор Псковской области объявил 31 декабря выходным днем

Псков, 8 декабря. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря. Такое решение было принято по итогам голосования среди жителей региона. 

Согласно данным, которые политик опубликовал в своем Instagram, идею сделать 31 декабря выходным днем поддержали 92% респондентов, против высказались 8%.

«Голосование ясно показало, что подавляющее большинство жителей Псковской области поддерживает предложение сделать последний день года выходным днем. Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан. Планируйте праздники соответственно. Пусть это будет первый подарок к Наступающему Новому 2020 году», — написал чиновник. 

Как отмечает «Газета.ру», Псковская область стала уже пятым по счету регионом, где 31 декабря стало выходным днем. Ранее такое решение приняли власти в Томске, Кировске, Крыму и Ставрополье.

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