Украинская оппозиция собралась на майдане с требованиями к «нормандской четверке»

Киев, 8 декабря. Несколько тысяч человек вышли на майдан с требованиями к «нормандской четверке». Участники акции утверждают, что их не устраивает мир в Донбассе любой ценой.

Организаторами многотысячного митинга выступили партии «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос». Их лидеры Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук призвали жителей Украины присоединиться к акции. Deita.ru сообщало о минимум пяти заявках на проведение массового мероприятия.

«Мы должны совместно защитить Украину. Россия, Франция, Германия должны услышать «красные линии», за которые мы не выйдем», — заявил накануне Порошенко в Telegram.

Сейчас на майдане стоит несколько тысяч человек, свидетели события могут увидеть национальные и националистические символы. Перед участниками митинга выступают артисты и политики.

«Всегда во времена, когда перед Украиной была опасность, украинцы выходят на «майданы», чтобы защитить страну», — заявил со сцены бывший спикер Верховной рады, член «Европейской солидарности» Андрей Парубий.

Организаторы акции заявили, что власти страны не должны идти ни на какие компромиссы и твердо отстаивать интересы Украины.

Ранее сообщалось, с какими требованиями президент Украины Владимир Зеленский поедет на саммит «нормандской четверки». Так называемые «красные линии» включают в себя требования проведения выборов только после вывода вооруженных формирований, возвращения контроля над границей с Россией и отсутствия прямых переговоров с лидерами ДНР и ЛНР.