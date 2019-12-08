Оскандалившийся Вишневский пытается привлечь к себе внимание на митинге «Стоп тариф»

Митинг популистов, направленный в этот раз против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте Петербурга, проходит в Северной столице у здания Финляндского вокзала. Среди участников акции замечен и небезызвестный депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский, оказавшийся в центре секс-скандала, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Судя по всему, Борис Вишневский не преминул очередной возможностью напомнить о себе общественности и переключить внимание петербуржцев со скандала, в котором он оказался, на повышение стоимости проезда. Еще до начала акции парламентарий активно «анонсировал» свое участие в митинге в социальных сетях.

«Друзья, еду на площадь Ленина на митинг против повышения тарифов. До встречи!» — говорилось в публикации парламентария.

Политолог и медиатехнолог Сергей Наумов, говоря о различных акциях и призывах идти на митинг в социальных сетях, отметил, что подобного рода заявления стали хорошим инструментом для хайпа. При этом деятели, «выступающие против всего», не предлагают никакой альтернативы.

«Сейчас очень модно ловить хайп, у нас люди научились пиариться очень хорошо, многим уже не нужны узкие пиар-специалисты — они замечательно делают это сами. Другой вопрос в том, какая альтернатива предлагается, нельзя просто говорить «я против повышения тарифов», еще раз повторюсь, что повышение тарифов диктует время, а за счет чего тогда решать эту проблему, за счет чего пополнять бюджет, они тогда должны предлагать альтернативное решение. Потому что просто говорить «мы против» это ни к чему не приведет», — сказал Сергей Наумов в беседе с главным редактором «Невских Новостей» Тимофеем Шабаршиным.

Эксперт также подчеркнул, что не видит никакой проблемы в связи с повышением тарифов. Во-первых, обратил внимание Наумов, речь не идет о существенном подорожании проезда, а во-вторых, тарифы в городе уже очень давно не повышали, и город сделал очень многое в плане повышения различных надбавок и сдерживания тарифов в других сферах. Однако ряд граждан, несмотря на это, продолжает педалировать тему.

«Власти сдерживали тарифы, повышали зарплаты врачам и учителям — никто же не был против этого. А как только повысили тарифы на проезд, потому что чудес не бывает — где-то убывает, где-то прибывает, — то сразу началась истерия. Коллеги, вы понимаете, что тарифы не повышались достаточно долгое время? Я тоже хочу получать зарплату на уровне 2060 года, а тарифы чтобы оставались на уровне 2003 года, но такого не бывает. Эти тарифы не повышались уже очень много лет, они уже неоднократно повышались в других странах, в других городах, а в Петербурге — нет. Но когда-то это должно было произойти. Их же повышает не Беглов (губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. — Прим. ред.). Повышение тарифов диктует время, то есть город просто вынужден повышать тарифы для того, чтобы повысить зарплаты учителям или врачам», — отметил Сергей Наумов.

Он также отметил, что повышение стоимости проезда коснется иностранцев, так как речь идет о подорожании разового проезда. При этом для петербуржцев, которые пользуются проездными билетами, изменение тарифа не будет существенным.

«Поэтому я вообще не вижу в этом ничего криминального. Это просто нормально: тарифы не повышались очень давно, и рано или поздно они должны были повыситься, просто невозможно сделать по-другому», — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам, в следующем году город посетят более девяти миллионов туристов, минимум 500 тысяч из этих гостей — по электронной визе. Петербургские власти отказались от субсидирования поездок туристов. Вырученные деньги будут направлены на пополнение парка общественного транспорта. При этом большинство горожан пользуются проездными билетами, и для них проезд в метро подорожает всего на 4%.

Напомним, депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский оказался в центре скандала после того, как одна из бывших студенток РГПУ имени Герцена, где преподает парламентарий, обвинила его в домогательствах. Письмо девушки опубликовали «Народные новости». Позже Федеральное агентство новостей получило аналогичное письмо от другой выпускницы РГПУ Алины.

ФАН запустило опрос о харассменте, в котором на условиях анонимности могут принять участие все, кто пострадал от домогательств или стал их свидетелем.