«Нормандская встреча», которой так сильно добивается украинская власть, пытаясь выдать ее за дипломатическую победу, закончится ничем, и на это есть несколько причин. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной Варяг).

«Красные линии»

Президент Украины Владимир Зеленский собирается придерживаться «красных линий» во время саммита в «нормандском формате» в Париже. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

«Завтра состоятся переговоры в «нормандском формате», и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы — только государственная позиция для Украины. «Красные линии» будут соблюдены, а наши территории — возвращены. Поддерживаю президента и верю в победу Украины!» — отметил он.

Ранее украинское внешнеполитическое ведомство подтвердило озвученные Владимиром Зеленским «красные линии»: невозможность выборов в Донбассе, «пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования», возвращение контроля над границей с Россией, отсутствие прямых переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками.

Встреча лидеров в «нормандском формате» по урегулированию гражданской войны на Украине пройдет 9 декабря в Париже. По информации помощника российского президента Юрия Ушакова, в столице Франции может состояться двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Европа устала от Украины

Как считает Александр Матюшин, «нормандская встреча», которой так сильно добивается украинская власть, пытаясь выдать ее за дипломатическую победу, закончится ничем. Вновь будет продекларирована безальтернативность Минских соглашений, и на этом все кончится.

«На это есть несколько причин. Во-первых, позиция Украины. В ее политике присутствуют «лебедь, рак и щука». Посмотрите на заявления ведущих представителей нынешнего правительства Украины. Когда Зеленский заявляет о готовности выполнять «формулу Штайнмайера», а затем ратифицирует ее, то в это же время глава украинского МИД заявляет о неких «красных линиях», согласно которым перечеркиваются все минские договоренности. При этом оппозиция выводит на улицы протестующих под лозунгом «Нет капитуляции», понимая под выполнением документа, утвержденного ООН, проигрыш Украины в придуманной Киевом «войне с агрессором», — пояснил собеседник ФАН.

Вторая причина, по мнению Матюшина, — позиция Российской Федерации, согласно которой Украина должна напрямую договариваться с представителями ДНР и ЛНР. Это должно быть сделано в целях мирного урегулирования конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений. Напомним, Киев не хочет вести переговоры с Донецком и Луганском напрямую.

«Что же касается европейских лидеров, то они устали от Украины и ее перманентных «майданов». Они будут убеждать Зеленского найти общий язык с представителями ДНР и ЛНР и, наконец, самостоятельно решать этот вопрос как внутриполитический. Поэтому кроме деклараций о необходимости реализации Минских соглашений не стоит ждать чего-то серьезного», — заключил Александр Матюшин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. Российская Федерация не является участником вооруженного конфликта на территории Украины. Россия оказывает лишь гуманитарную помощь жителям Донбасса. По данным ООН, жертвами гражданской войны стали почти 13 тысяч человек.