Пригожин рассказал подробности ДТП с участием сына Валерии

Москва, 8 декабря. Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как сын Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по дороге в Санкт-Петербург.

По словам Пригожина, об аварии ему стало известно из профиля Арсения в соцсети Instagram. Продюсер не стал скрывать, что возмущен его поступком. Супруг Валерии назвал случившееся «безумием и бредом». В разговоре с корреспондентом «Пятого канала» Пригожин пояснил, что Арсений хотел удивить мать, которая сегодня выступает с концертом в Петербурге, однако сделать этого не получилось. Вместо сюрприза юноша заставил Валерию переживать, сказал продюсер.

«Он собрался сюрприз сделать, решил поехать с девчонкой. Мы же не знакомы с его новой девчонкой. Хотел такой «сюрпрайз», а «сюрпрайз» не получился. Девочка, как я понял, была за рулем. <…> Главное, что живые», — отметил он.

Пригожин пояснил, что Шульгин ехал на заднем сидении машины, а за рулем автомобиля была его девушка по имени Лиана. Арсений ударился головой об подголовник во время ДТП, его доставили в клинику в Тосно, где и прооперировали. По словам продюсера, в ближайшее время юноша вернется в Москву, а Валерия концерт отменять не планирует.

Сын Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП на трассе М-11. Машину, в которой он находился, занесло на дороге под Тосно. Как пояснил молодой человек, он с возлюбленной ехал из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Ранее Иосиф Пригожин дал большое интервью РИАМО и рассказал, почему разочаровался в шоу‑бизнесе.