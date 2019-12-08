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Российские лыжники взяли первые два места на этапе Кубка мира

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Российские лыжники взяли первые два места на этапе Кубка мира

Лиллехаммер, 8 декабря. Российские лыжники завоевали золотые и серебряные медали на этапе Кубка мира, который проходил в Швеции. Отечественные спортсмены лучше других преодолели эстафету 4х7,5 км.

Первое место заняли Александр Бессмертных, Денис Спицов и Артем Мальцев, которые преодолели дистанцию за 1 час 17 минут 53,2 секунды.

На 20,8 секунды от них отстала другая российская команда, состоявшая из Андрея Ларькова, Александра Большунова, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова.

Третьими на финиш пришли норвежцы Ханс Кристер Холунд, Дидрик Тенсет, Шур Рете и Симен Хегстад Крюгер с результатом +35,8.

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Источник: РИА Новости
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