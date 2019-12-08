Выходец из СССР съел арт-объект стоимостью 120 тысяч долларов на выставке в США

Майами-Бич, 8 декабря. Известный художник, выходец из СССР Давид Датуна съел инсталляцию итальянского коллеги Маурицио Кателлана, которая была продана за 120 тысяч долларов.

Инсталляция Кателлана под названием «Комедиант» была представлена на выставке современного искусства «Арт-Базель» в Майами-Бич. Она состояла из банана и клейкой ленты, которой он был приклеен к стене.

Кателлан создал три таких экспоната. Первый из них был приобретен француженкой, которая уже не первый раз покупает работы итальянца. Вторую версию инсталляции «Комедиант» Кателлан продал за 150 тысяч долларов. Третий вариант ушел за 120 тысяч долларов на выставке «Арт-Базель».

Датуна устроил перформанс, съев банан на глазах у изумленной публики, назвав это перформансом «Голодный художник». Позднее сотрудники полиции вывели художника из выставочного зала, однако не стали его задерживать.

Вскоре на месте съеденного банана появился новый плод, благодаря чему инсталляция была полностью восстановлена. Директор галереи Люсьен Террас заявил, что работу нельзя уничтожить, так как «банан — это идея».

Известный художник, выходец из СССР Давид Датуна получил широкую популярность в начале 2000-х годов. В настоящее время он является одним из самых продаваемых и дорогих художников в мире.