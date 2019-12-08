Правительство ФРГ рассмотрит новые данные по делу об убийстве гражданина Грузии

Берлин, 8 декабря. В деле о громком убийстве гражданина Грузии в Берлине появились новые доказательства. Эти материалы рассмотрит правительство ФРГ, заявила министр обороны Германии, глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Это убийство наносит вред отношениям между Германией и Россией. Доказательства весомые», — сказала она в интервью таблоиду Bild.

Напомним, Зелимхана Хангошвили убили в берлинском районе Моабит 23 августа. В рамках уголовного дела был задержан гражданин РФ, который отказался от дачи показаний. В начале декабря журнал Spiegel сообщил, что к этому преступлению, по данным немецких следователей, якобы причастны российские спецслужбы.

4 декабря эту информацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы абсолютно не в курсе этого происшествия. Мне нечего добавить. Следствие ведется в Германии. Мы не располагаем никакой информацией», — заявил представитель Кремля.

По его словам, каких-то серьезных подозрений в отношении РФ в этом деле нет и быть не может.

«Это абсолютно беспочвенные предположения, и, собственно, эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так», — подчеркнул он.

В тот же день Германия выслала двух российских дипломатов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила, что это решение было связано с убийством Хангошвили. Кроме того, она намекнула, что собирается обсудить этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 ноября.

МИД РФ пообещал, что ответит на высылку дипломатов. Все заявления германской стороны в министерстве назвали безосновательными и недружественными, а такой «политизированный подход к вопросам следствия недопустимым».