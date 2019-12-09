Сирия итоги за сутки на 9 декабря 06.00: курдские террористы атакуют в Алеппо, новый теракт в Рас аль-Айне

Сирия, 9 декабря. Курдские боевики напали на протурецкие силы в Алеппо, новый теракт произошел в Рас аль-Айне, САА и коалиция США проводят зачистки по разные стороны Евфрата. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заявили о двукратном сокращении преступности в Сирии, продолжили борьбу с террористами в Идлибе и Хаме, проводят контртеррористические рейды в Дейр-эз-Зоре.

ВКС РФ: нанесли удары по позициям террористов в Идлибе.

Военная полиция РФ: направила патруль в город Амуда на севере Хасаки и на севере Латакии.

Армия Турции и союзные силы: провели вместе с российскими военными осмотр ситуации вдоль трассы М4 в Ракке и Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нанесли удар по позициям САА в Идлибе, уничтожили танк правительственных сил на севере Латакии.

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в организации теракта под Рас аль-Айном и подрыве конвоя протурецких сил в Аль-Бабе, напали на протурецкие формирования в Африне.

Международная коалиция: провела рейд и схватила двух человек в Заевфратье, провела разведывательный полет вдоль средиземноморского берега Сирии, провела зачистку в Аль-Бусейре.

ВВС Израиля: предположительно нанесли удар по иранским силам в Дейр-эз-Зоре.

Саудовская Аравия: предположительно возобновляет работу своего посольства в Дамаске.

Провинция Дамаск

По сообщениям новостных источников в Twitter (@WithinSyriaBlog), после долгих лет королевство Саудовская Аравия собирается восстановить дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой и готовится возобновить работу своего посольства в Дамаске.

Тем временем глава криминальной полиции Сирии генерал-майор Нассир Дьяб заявил о сокращении вдвое преступности в стране за минувший год. Газета Al Watan сообщила, что в результате возвращения ряда территорий Сирии под контроль САА общее количество преступлений, а также количество изнасилований в Сирии сократились на 50%, количество похищений — на 48%, а контрабанду оружия удалось сократить на 60%.

Провинция Латакия

На севере сирийской провинции Латакия возобновились столкновения между террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» и правительственными силами. Новостной источник в Twitter (@AleppoAMC) сообщает, что боевикам удалось подбить танк САА в ходе боев в районе населенного пункта Кабана. Несколько бойцов правительственных сил погибли, другие получили ранения. Эту информацию подтверждает телеканал Halab Today. Сообщается также об ударах ВКС РФ по позициям террористов в районе Джебель аль-Акрад.

Между тем источники в Twitter (@avischarf) сообщают о появлении у берегов Латакии американского самолета электронной разведки P-8 Poseidon. Судя по курсу, самолет-шпион совершает разведывательный полет вдоль берегов Ливана, затем сирийских провинций Тартус и Латакия.

Провинция Алеппо

Курдские террористы атаковали протурецкие формирования в северном Алеппо. Как сообщает источник в Twitter (@Servanenefrine), боевики смогли проникнуть в район населенного пункта Кафр-Набу в Африне и убили семь бойцов протурецких сил, а ранили еще четверых. Кроме того, двое бойцов протурецких сил в провинции Алеппо получили ранения в результате подрыва взрывного устройства. Как сообщает турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan), взрыв произошел в районе города Аль-Баб и предположительно организован курдскими террористами, подпольно действующими в регионе.

Провинция Дейр-эз-Зор

Мощные взрывы прогремели минувшей ночью на востоке провинции Дейр эз-Зор, в районе населенного пункта Абу-Кемаль, сообщил источник в Twitter (@NotWoofers). Аналитические источники в Twitter (@BabakTaghvaee) подтверждают сообщения об авиаударе — его нанесли самолеты ВВС Израиля, вылетевшие с авиабазы «Неватим».

Тем временем силы коалиции США провели десантную операцию в оккупированном Заевфратье. Как сообщает новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24), ночью американские вертолеты были замечены над городом Шхиль. Были захвачены два человека (кто они, на данный момент неизвестно), их на вертолетах вывезли на базу американских сил, расположенную на нефтегазовом месторождении «Аль-Омар».

Части САА вели зачистку на территории населенного пункта Хатла в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Телеканал Halab Today сообщает о задержаниях и арестах. Вероятно, операция направлена против «спящих ячеек» террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Между тем в Заевфратье проамериканские боевики SDF при поддержке авиации международной коалиции во главе с США провели зачистку в городе Аль-Бусейра, сообщает источник в Twitter (@RojavaNetwork). Источник сообщает, что было схвачено по крайней мере трое членов «спящих ячеек» ИГИЛ1.

Следует отметить, что ранее в Аль-Бусейре прошли народные демонстрации против американской оккупации и власти курдских террористических группировок в Заевфратье, и рейды, которые проводит коалиция, могут быть нацелены не против ИГИЛ, а против местных племенных вождей.

Провинция Идлиб

Продолжаются бои между САА и террористами, связанными с коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе. Телеканал Halab Today сообщил, что правительственные силы нанесли артиллерийские удары по позициям боевиков на юге Идлиба, в районе городов Маарет-Хурма и Маар-Зита. ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов в районе населенного пункта Шейх-Бакр. Подробности о потерях среди боевиков не приводятся. Также медиацентр Ufuq сообщает, что под ударом ВКС РФ оказались позиции террористов в окрестностях города Хасс.

Провинция Хасака

Источники «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) сообщают о выдвижении сил российской военной полиции, дислоцированной в районе аэропорта города Камышлы, на север провинции Хасака, в город Амуда, где размещен один из опорных пунктов военной полиции РФ на границе Турции. Сообщается, что представители Минобороны РФ намерены провести встречу с руководством автономной администрации в городе Амуда.

Представители командования российской группировки войск в Сирии и начальник турецкого координационного центра дивизионный генерал Эрхан Узун провели совместную поездку по международной автостраде М4, которая проходит через провинции Алеппо, Ракка и Хасака и является границей зоны безопасности, которую создают армия Турции на севере САР.

Российские и турецкие военные руководители проехали от города Айн-Исса до населенного пункта Телль-Тамр, чтобы лично оценить ситуацию на севере Сирии и в целях закрепления договоренностей в рамках сочинского меморандума, сообщает РИА Новости. В ходе поездки были определены места выставления турецких и сирийских постов, которую будут контролировать магистраль и препятствовать действиям курдских вооруженных группировок на севере Сирии.

Тем временем к юго-западу от города Рас аль-Айн в зоне безопасности произошел новый теракт, в организации которого подозреваются курдские боевики. Как сообщает сирийское государственное агентство SANA, целью теракта стали бойцы протурецких сирийских формирований в деревне Аш-Шарка. В результате взрыва заминированного мотоцикла в рядах протурецких сил есть убитые и раненые.

1 Организация запрещена на территории РФ.