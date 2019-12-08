На Украине объяснили, чего будет добиваться Зеленский на встрече «нормандской четверки»

Киев, 8 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» будет отстаивать идею полного прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) состоится 9 декабря во Франции. Его участниками станут главы государств — участников «нормандской четверки» Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.

«В понедельник президент Владимир Зеленский на переговорах в «нормандском формате» в Париже будет добиваться полного прекращения огня и достижения мира в Украине. Сам факт этой встречи — уже непростое достижение», — заявил Гончарук.

Политик добавил, что украинская сторона будет добиваться мира только на своих условиях. Основные требования — суверенитет Украины, установление контроля над границей с РФ и проведение выборов только после вывод всех вооруженных формирований, добавил Гончарук.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» будет отстаивать свою позицию, придерживаясь «красных линий». По информации deita.ru, несколько десятков тысяч человек, не согласных с позицией президента, готовы выйти на митинг в центре Киева.