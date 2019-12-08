Сирия новости 8 декабря 22.30: теракт в Аль-Бабе устроили курдские боевики, жестокое убийство в «Аль-Холе»

Сирия, 8 декабря. В организации взрыва под Аль-Бабом подозревают курдских террористов, «жены ИГИЛ1*» жестоко убили женщину в Аль-Холе, возобновились бои на севере Латакии.Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостояли террористам на севере Латакии, понесли потери, проводят контртеррористические рейды в Дейр-эз-Зоре, нанесли удары по террористам в Идлибе, ведет работу по возвращению беженцев в города на севере Хамы.

ВКС РФ: нанесли удары по позициям боевиков на севере Латакии.

Армия Турции и союзные силы: нанесли удар по курдским боевикам в Алеппо, создали новые базы к югу от Рас аль-Айна.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: уничтожили танк правительственных сил на севере Латакии.

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в подрыве конвоя протурецких сил в Аль-Бабе.

Международная коалиция: проводит разведывательные полеты вдоль средиземноморского берега Сирии, проводит зачистку в Аль-Бусейре.

Провинция Латакия

На севере сирийской провинции Латакия возобновились столкновения между террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» и правительственными силами. Новостной источник в Twitter (@AleppoAMC) сообщает, что боевикам удалось подбить танк САА в ходе боев в районе населенного пункта Кабана. Несколько бойцов правительственных сил погибли, другие получили ранения. Эту информацию подтверждает телеканал Halab Today. Сообщается также об ударах ВКС РФ по позициям террористов в районе Джебель аль-Акрад.

Между тем источники в Twitter (@avischarf) сообщают о появлении у берегов Латакии американского самолета электронной разведки P-8 Poseidon. Судя по курсу, самолет-шпион совершает разведывательный полет вдоль берегов Ливана, затем сирийских провинций Тартус и Латакия.

Провинция Алеппо

Двое бойцов протурецких сил в провинции Алеппо получили ранения в результате подрыва взрывного устройства. Как сообщает турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan), взрыв произошел в районе города Аль-Баб и предположительно организован курдскими террористами, подпольно действующими в регионе.

Турецкая артиллерия нанесла удары по местам скопления курдских боевиков в районе города Мараназ на севере Алеппо, сообщает агентство Step News.

Провинция Дейр-эз-Зор

Части САА ведут зачистку на территории населенного пункта Хатла в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Телеканал Halab Today не приводит подробностей операции, сообщая лишь о задержаниях и арестах. Вероятно, операция направлена против «спящих ячеек» террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в РФ).

Между тем в Заевфратье проамериканские боевики SDF при поддержке авиации международной коалиции во главе с США проводят зачистку в городе Аль-Бусейра, сообщает источник в Twitter (@RojavaNetwork). Источник сообщает, что было схвачено по крайней мере трое членов «спящих ячеек» ИГИЛ.

Следует отметить, что ранее в Аль-Бусейре прошли народные демонстрации против американской оккупации и власти курдских террористических группировок в Заевфратье, и рейды, которые проводит коалиция, могут быть нацелены не против ИГИЛ, а против местных племенных вождей.

Провинция Идлиб

Продолжаются бои между САА и террористами, связанными с коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе. Телеканал Halab Today сообщил, что правительственные силы нанесли артиллерийские удары по позициям боевиков на юге Идлиба, в районе городов Маарет-Хурма и Маар-Зита.

Провинция Хама

Правительство Сирии продолжает работать над возвращением внутренне перемещенных лиц на прежние места жительства в районах на севере Хамы, которые были освобождены из под власти террористов в течение летней кампании САА. Как сообщает агентство Step News, делегация от сирийских властей работает в настоящее время над возвращением жителей в города Аль-Латамина и Халфая, которые сильно пострадали в ходе боев с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Хасака

Турецкая армия направила дополнительные силы на юг от города Рас аль-Айн, где были созданы новые базы, сообщает источник в Twitter (@huseyinbozan). Напомним, сегодня в районе Рас аль-Айна произошел теракт, предположительно организованный курдскими боевиками.

Тем временем в лагере беженцев «Аль-Хол», где находится большое количество так называемых «жен ИГИЛ» и их детей, вновь произошло убийство женщины. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) фанатичные сторонницы «Исламского государства» убили женщину туркоманской национальности, которая отказалась разделять их взгляды и не носила одежду, принятую в ИГИЛ. Женщина была задушена.

1 Организация запрещена на территории РФ.