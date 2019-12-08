Герой секс-скандала Вишневский навязывает студентам РГПУ им. Герцена русофобские взгляды

Санкт-Петербург, 8 декабря. Оказавшийся в центре секс-скандала депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Борис Вишневский пытается создать новых оппозиционеров и русофобов из студентов РГПУ им. Герцена, пользуясь служебным положением в вузе.

На своей странице в социальной сети Facebook оскандалившийся депутат поделился, что читал студентам лекцию, посвященную различию демократического и авторитарного режимов, однако решил не пользоваться методическими пособиями и учебниками. Вишневский посчитал, что сможет обойтись без научных трудов и заявил, что Россия является авторитарной страной. Об этом, по его мнению, свидетельствует так называемое «московское дело», которое депутат назвал «возмутительно неправосудным». Однако он забыл упомянуть, что все его фигуранты нарушили законодательство РФ.

Вишневский пользуется служебным положением и пытается навязать молодому поколению русофобские взгляды и направить на путь деструктивного мышления. Кроме того, он намеренно внушает студентам, что к власти и правоохранительным органам нужно относиться, мягко говоря, с пренебрежением. Хотя именно полицейские обеспечивали порядок во время несанкционированных акций летом в Москве.

Попытка сделать из студентов ненавидящих власть людей может привести к тому, что появится новая волна обозленных русофобов, к рядам которых можно отнести и самого Вишневского, неоднократно демонстрировавшего публично свои взгляды и убеждения.

Депутат ЗакСа на лекции необоснованно утверждал, что закон — это инструмент для сохранения действующей власти, а не для создания в стране атмосферы безопасности.

Намерение сделать из студентов оппозиционеров и русофобов проглядывается практически в каждой лекции Вишневского. К примеру, депутат заявил о необходимости «переделывать систему», но сам сделать этого он не может, так как «сил не хватает». Подобные высказывания можно расценивать как призыв придерживаться русофобских взглядов и деструктивной линии поведения, на котором поймали ранее и самого оскандалившегося преподавателя РГПУ им. Герцена.

Борис Вишневский приставал к молодым девушкам, поступившим в вуз. Предположительно, жертвами харассмента с его стороны стали четыре студентки.

Экс-студентка РГПУ имени Герцена по имени Кристина в разговоре с корреспондентом Nation News рассказала о сексуальных домогательствах к ней со стороны Вишневского. Ее слова подтвердила еще одна девушка Алина, обучающаяся в вузе. В письме Федеральному агентству новостей она рассказала, как студентки Вишневского «сдавали» ему зачеты. В вузе запрос отстранить Вишневского от работы проигнорировали.

Секс-скандал с участием Вишневского вызвал большой резонанс в обществе. Так, известная фем-активистка Татьяна Никонова заявила, что необходимо ужесточить наказание за сексуальное домогательство. По словам председателя Российского профсоюза студенческой молодежи Артема Семенова, информацию о противоправных действиях преподавателя вуза должны проверять правоохранительные органы.