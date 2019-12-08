Шойгу сообщил об ухудшении ситуации в сфере международной безопасности

Москва, 8 декабря. Россия отмечает ухудшение ситуации в сфере международной безопасности, и НАТО не минимизирует существующие угрозы. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что страны-партнеры, ведомые США, выходят из все большего числа соглашений, в связи с чем пространство безопасности становится меньше.

«Пространство безопасности становится все уже и уже, а те угрозы, которые существовали до этого, и нам казалось, что у нас есть варианты и возможности продвинуться по их минимизации еще дальше — к сожалению, это все не только остановлено, но и с каждым годом деградирует», — сказал Сергей Шойгу в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

При этом глава Минобороны РФ добавил, что Москва готова к возобновлению сотрудничества с НАТО.

Напомним, 3–4 декабря в Лондоне состоялся саммит НАТО, приуроченный к 70-летию альянса. Как передает «Царьград», на этой встрече президент Франции Эммануэль Макрон призвал к установлению диалога с Россией.

Посол России в Великобритании Андрей Келин в преддверии саммита НАТО в одном из интервью отметил, что Москва предлагает НАТО пересмотреть отношения. Как передает телеканал «360», дипломат напомнил, что у России и Запада есть важные общие задачи, одной из которых является борьба с терроризмом. Келин также обратил внимание, что РФ не наращивает военные силы у западных границ, но пристально следит за действиями альянса и реагирует на них.