Дамаск, 9 декабря. В отеле «Шахба» в сирийском Алеппо прошло торжественное зажжение рождественской елки по случаю наступающих Рождества и Нового года. На мероприятии присутствовало большое количество государственных и общественных деятелей, а также простые мирные жители.

Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В рамках праздника, организованного Управлением туризма Алеппо, прошли многочисленные выступления, в которых участвовали национальный хор и детская группа во главе с известным музыкантом Каби Шабу. На праздничной ярмарке возле елки продавали сладости, а вечером в небе запустили красочные фейерверки.

Директор по туризму Алеппо Наэла Шехуд отметила, что освещение рождественской елки — это послание любви и мира, объявляющее о возвращении безопасности в город Алеппо, который останется городом жизни.

Гассан Юсеф, директор отеля «Шахба» в Алеппо, отметил, что Сирия была и остается страной мира, радости и безопасности, несмотря на то, что в последнее время террористические группировки пытались подорвать этот мир, радость и безопасность.

В свою очередь, отец Эммануэль Милад Крикорян, руководитель хора Анджело, сказал, что группа принесла радость в сердцах участников и передала детям послание ко всем предстоящим праздникам и объявила радости рождения, призывая Сирию руководить, людей и армию в безопасности, мире и любви.

Ранее сообщалось, что в сирийской провинции Латакия, на площади перед православным храмом Архангелов Михаила и Гавриила, по случаю приближения традиционного христианского праздника Рождества установлена наряженная елка. Праздник под названием «Рождество уже здесь», организован представителями православной архиепархии.

Тем временем сотрудникам ФАН удалось раскрыть факты того, что Соединенные Штаты Америки содействовали в формировании и поддержке запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Кроме того, появилась информация о том, что ряд либеральных журналистов, в том числе Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский, связаны с деятельностью ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.