Басков поддержал Ротару после выступления в России

Москва, 8 декабря. София Ротару после годового перерыва вновь выступила в России. Народный артист РФ Николай Басков назвал выступление певицы перед российской публикой успешным, несмотря на ее критику в соцсетях.

София Ротару выступила в программе «Песня года» после годового отсутствия, предыдущий фестиваль артистка решила пропустить из-за введения на Украине военного положения. Шоу проходило на фоне активного обсуждения в соцсетях и СМИ политической подоплеки приглашения певицы.

«Мы созванивались с ней, София Михайловна была очень подавлена реакцией некоторых представителей российской общественности. Я считаю, что нельзя забывать то, что она сделала для нашей эстрады, сколько было концертов, у нее есть свои поклонники, которые ждут ее возвращения на сцену», — поделился Басков.

По мнению артиста, Ротару стала заложником отношений между соседними странами, но культурные связи важнее политических.

Он считает показательным то, как зрители отреагировали на выступление певицы.

«Люди как любили, любят, так и будут любить, невзирая на какие-то недоразумения», — резюмировал Басков.

Ранее ФАН сообщал, что Ани Лорак, Maruv и Светлану Лободу обвинили в измене Украине. Вокалист националистической рок-группы «Широкий Лан» Святослав Бойко назвал украинских звезд, выступающих в России, изменниками родины.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак, расплакавшуюся на съемках новогодней передачи для телеканала «Интер», пользователи соцсетей предложили «выгнать в Россию», передает «360».