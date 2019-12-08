Составлен рейтинг самых дорогих авиабилетов на Новый год

Москва, 8 декабря. Билеты из Петербурга в Дубай, которые приобрела семейная пара с тремя детьми, стали самыми дорогими на Новый год. Соответствующий анализ провели специалисты сервиса путешествий «Туту.ру».

Эксперты проанализировали бронирования авиабилетов с датой путешествия в новогодние праздники и нашли самые дорогие авиабилеты. В список попали заказы из столицы и Петербурга с бронированием билетов «туда-обратно». Так, семья с тремя детьми забронировала билеты из Санкт-Петербурга в Дубай. По информации «Туту.ру», за перелет в эконом-классе они заплатили 540 тысяч рублей.

Вторую строчку заняло бронирование по маршруту из Москвы в Самуи (Таиланд). Цена за три билета туда и обратно семейная пара с детьми заплатила 243 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкают путешественники, которые намереваются приобрети авиабилеты из Москвы в Коломбо (почти 200 тысяч рублей).

Также в рейтинг попали те, кто предпочитает путешествовать в одиночестве. Туристка из Москвы за билет в бизнес-классе в Дубай и обратно заплатила 130 тысяч рублей. Одна москвичка приобрела билет за 120 тысяч рублей в Финикс, а другая — за 114 тысяч рублей слетает в Канкун (Мексика) и обратно.

Как пишет Infox.ru, список крупнейших городов мира, в которых живет наибольшее количество долларовых миллиардеров, возглавил Нью-Йорк. Далее расположились Гонконг и Москва. Dieta.ru ранее составила топ-10 самых криминальных регионов России. В него вошли Москва, Московская область и Краснодарский край.