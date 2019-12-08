Врач назвал три правила, которые помогут подготовиться к старости

Москва, 8 декабря. Врач-геронтолог назвал три базовых правила, которые помогут подготовиться к старости.

Директор Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Кирилл Прощаев рассказал, что необходимо делать для того, чтобы оставаться здоровым и энергичным в пожилом возрасте.

По его словам, в России не сформирована культура старения, в результате чего многие люди преклонного возраста испытывают массу трудностей. Прощаев назвал три правила, которые помогут сохранить физическую бодрость и энергичность.

«Есть базовые правила: сбалансированная физическая нагрузка, правильное питание с большим количеством свежих овощей и фруктов, а также регулярные медицинские осмотры, должна быть культура похода к доктору», — пояснил доктор.

Кроме того, Прощаев порекомендовал пожилым людям продолжать трудовую деятельность, отметив, что существует большое количество профессий, которые могут подойти пожилым людям, передает URA.RU.

«Есть профессии, которые позволяют, при прочих равных условиях, работать бесконечно долго, например, тот же учитель истории и в 80 лет может эффективно работать», — пояснил Прощаев.

Он также добавил, что вышедшим на пенсию людям стоит задуматься о получении дополнительной специальности, благодаря чему они смогут продолжить трудовую деятельность и улучшить свое финансовое положение.

Ранее врачи назвали продукты, которые позволят сохранить молодость кожи в пожилом возрасте. По данным медиков, необходимо включить в рацион продукты с высоким содержанием аминокислот, пищевых волокон, антиоксидантов, калия и бифидобактерий, передает «Царьград».