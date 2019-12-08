Астронавты начали стыковку грузового корабля Dragon к МКС

Нью-Йорк, 8 декабря. Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX приблизился к Международной космической станции. Астронавты приступили к стыковке корабля с МКС.

Наблюдать за стыковкой можно на сайте NASA. Операция по захвату корабля с помощью дистанционного манипулятора началась в 13.05 по московскому времени. Стыковку проводит астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано, а ассистирует ему астронавт NASA Эндрю Морган. Астронавт NASA Джессика Меир, в свою очередь, осуществляет контроль за телеметрической информацией, передает ТАСС.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции 6 декабря. Как сообщала пресс-служба NASA, корабль доставит на МКС составляющие для исследований, в частности — исследование солодового ячменя в условиях микрогравитации и распространения огня. По информации Пятого канала, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon должен был состояться на сутки раньше, однако из-за сильного ветра старт пришлось отложить.

Как передает телеканал «360», 6 декабря ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» стартовала с космодрома «Байконур». Стыковка «Союза» с модулем «Пирс» российского сегмента Международной космической станции запланирована на 13.38 по московскому времени 9 декабря.