США хотят отправить в Сирию еще военных для кражи нефти и поддержки террористов

США проявляют лицемерие в отношении Сирии и намерены и дальше цинично грабить страну. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявили политолог и политтехнолог Наталия Елисеева и политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

Циничный грабеж

Глава Пентагона Марк Эспер не исключает отправки дополнительных американских военных в Сирию в случае необходимости. На форуме по безопасности в Калифорнии его спросили, достаточно ли у Соединенных Штатов сил на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

«Думаю, что да. А если нет, то мы направим дополнительные силы», — ответил Эспер.

Он обратил внимание, что постоянно консультируется с Объединенным комитетом начальников штабов и Центральным командованием ВС США, чтобы у них было все, что необходимо для выполнения задач. Кроме того, Пентагон по-прежнему считает своей миссией окончательный разгром «Исламского государства»1 (деятельность террористической группировки запрещена в РФ).

Однако, как показало расследование ФАН, США сотрудничали с боевиками ИГИЛ1. Американцы осуществляли секретные поставки вооружения, поддерживали боевиков БПЛА, а также ввозили в Сирию сотни наемников в обмен на сирийскую нефть.

Ранее несколько тысяч наемников из американской частной военной компании Academi, более известной под своим первым названием — Blackwater, были переброшены в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для обеспечения незаконного вывоза нефти из страны Соединенными Штатами. Использование ЧВК позволяет США маскировать свое широкое военное присутствие в оккупированных нефтеносных районах Восточной Сирии и официально заявлять о «снижении численности военного контингента армии США», заменив каждого выведенного солдата несколькими наемниками из Blackwater.

Лицемерные заявления США

По словам Наталии Елисеевой, американцы отличаются размытостью заявлений, оставляя себе лазейки для нарушения правил. Более того, они противоречат себе с разницей в несколько часов, уверена эксперт. Заявления об отсутствии планов по увеличению контингента на Ближнем Востоке и заявления по возможной переброске войск в Сирию несколько не сходятся между собой.

«Если смотреть на картину в целом и на ряд публикаций в СМИ, то кто-то сливает планы американского командования по Ближнему Востоку. Но внутриэлитные войны не отменяют самих лицемерных намерений США присутствовать в той же Сирии под видом борьбы с терроризмом. Понятно, что американцы в регионе только для разграбления сирийских ресурсов. Вопрос в том, по какой причине они могут увеличить контингент. Как мы помним «Белые Каски» перед убийством своего главы Джеймса ле Мезюрье получили транш. Возможно, скоро мы можем увидеть отработку этих денег и новые инсценировки химатак. Как раз повод для увеличения контингента», — заявила Наталия Елисеева.

Как отметил Юрий Голубь, менять позицию на 180 градусов — обычное дело для американской дипломатии последних лет. Объясняется это и давлением, которое испытывает команда Дональда Трампа со стороны и демократического, и республиканского истеблишмента, и глубокой заинтересованностью США в продолжении гражданской войны в Сирии.

«Очевидно, установление мира в стране на каких бы то ни было условиях противоречит интересам Вашингтона. И если истинные отношения между ИГ1 и возможными американскими спонсорами — предмет для расследований, то стремление сохранить контроль над месторождениями нефти — открытый, циничный грабеж на глазах у всего мирового сообщества. Так же открыто получают поддержку и курдские радикалы, которые, в сущности, такие же террористы, как и фанатики ИГ. В некотором смысле они даже опаснее, так как совершают налеты на позиции турецких войск, и это способствует развитию конфликта», — добавил Юрий Голубь.

По большому счету, уверен эксперт, политически США проиграли Сирию, но представители спецслужб и теневые выгодоприобретатели, разумеется, не готовы распрощаться с налаженным за несколько лет бизнесом.

25 ноября ФАН выпустил первую часть своего большого расследования о попытке захвата террористами «Исламского государства» целого государства — Сирии. Были получены доказательства того, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничали с «Исламским государством».

1 Организация запрещена на территории РФ.