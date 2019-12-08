В Киеве заявили, что «нормандский саммит» может принести «послевкусие разочарования»

Киев, 8 декабря. Украинцам не стоит ожидать окончания конфликта в Донбассе сразу после «нормандского саммита», он может принести «послевкусие разочарования». Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимир Зеленского Юлия Мендель. Соответствующий пост она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

«10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от «нормандии», как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования», — написала она.

С точки зрения Мендель, встреча лидеров «нормандской четверки» в Париже — это реальная возможность для прекращения огня в Донбассе.

«Помните фразу: «Пока говорят дипломаты — пушки молчат»? Нормандская встреча 9 декабря — это возможность заставить пушки замолчать. Ничто другое пока не действует», — резюмировала Юлия Мендель.

Она указала на неудачи предыдущей власти на пути урегулирования конфликта. По словам Мендель, «за последние три года прогресса в окончании войны почти не было». Пресс-секретарь президента Украины подчеркнула, что проведение саммита в Париже в «нормандском формате» — это «одна из побед в достижении мира». Он позволит понять, в каком направлении Киеву двигаться дальше в отношении Донбасса.

Встреча России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» пройдет 9 декабря в Париже. Зеленский созвал закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны перед «нормандским саммитом». Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что на закрытом заседании был согласован сценарий реинтеграции Донбасса.