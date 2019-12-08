Спикер Рады пообещал соблюдение «красных линий» на саммите «нормандской четверки»

Киев, 8 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский будет отстаивать свою позицию, придерживаясь «красных линий», на саммите «нормандской четверки». Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) состоится 9 декабря во Франции, в нем примут участие лидеры стран-участниц «нормандской четверки» Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.

«В этот день не должно быть политики и борьбы — только государственная позиция для Украины. «Красные линии» будут соблюдены, а наши территории — возвращены. Поддерживаю президента и верю в победу Украины!» — заявил Разумков на своей странице в Facebook.

Председатель Рады также добавил, что от успешности переговоров зависит будущее Украины.

Ранее Владимир Зеленский озвучил принципиальные тезисы по ситуации в Донбассе, так называемые «красные линии»: проведение выборов только после вывода вооруженных формирований, возвращение контроля над границей с Россией, невозможность проведения прямых переговоров с лидерами ДНР и ЛНР.

Несколько десятков тысяч человек, не согласных с позицией президента, готовы выйти на митинг в центре Киева, передает deita.ru. Правоохранительные органы Украины сообщили о пяти заявках на проведение массового мероприятия.

«Нормандский формат» переговоров существует с июня 2014 года, когда лидеры четырех стран впервые встретились для обсуждения ситуации в Донбассе и поиска возможностей для урегулирования конфликта. Переговоры проходили на фоне празднования 70-летия высадки союзников в Нормандии.